Хотел „Негреско“ в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск

Днес собствениците на имоти във ваканционното селище Елените ще решат дали да бъде изготвен колективен иск. След наводнението и поредица от проверки стана ясно, че хотел „Негреско“ е изграден върху речно корито.

Собствениците на апартаменти посочват сметище край колектора като основен причинител на щетите.

18 дни след наводнението 50-годишният Диньо Тодоров за първи път влиза в апартамента си в спорния хотел. Мъжът живее и работи в Германия, а преди две години купува жилището със събрани пари от частен собственик.

Новината, че „Негреско“ може да бъде съборен, го връща в България.

„Консултирахме се с адвокати в Германия и те казват, че виновна е държавата, защото тя дава потвърждение, че тази сграда е съвсем законна. Очаквам промяна и подобрение за притока на водата, която минава под сградата“, сподели Тодоров.

Според собствениците, сметище пред колектора е възпрепятствало водния поток и довело до щетите.

„Това е изхвъргалище от строителни материали, останало още от строителството. Вижда се, че е от отпадъци и е пречило на водата. Конструктори са проектирали сградата, знаейки, че има достатъчно място за притока на вода да минава по колектора“, обяснява мъж от собствениците.

Живущите в „Негреско“ вярват, че ремонт и почистване на колектора ще предотвратят събарянето на сградата, но ще съдят институциите дори това да не се случи.

„На 100% ще си търсим правата. Всеки нормален човек ще си търси правата, защото е инвестирал. И в един момент държавата, която ти е гарантирала, че сградата е законна, ти казва, че ще я събори“, казва собственикът.



По думите му, всеки собственик се чувства ограбен и измамен.

„Идваме си тук, за да си починем, далеч от града и шума. А сега всичко това е просто минало.“

Друг собственик, Петър Величков, разказва, че са му обещали, че няма да съборят хотела през следващите 3–4 години, защото това би нарушило три закона за жилищната собственост.

„Но 100% ще си търсим правата – дали от държавата, дали от друга институция“, добавя той.

Юристи обясняват, че фактът, че под комплекса има речно корито, е пропуснат още при приватизацията – вероятно по небрежност или умишлено.

Според закона подобна земя е публична държавна собственост, която не подлежи на промени, а документацията може да се счита за нищожна.

След разследването стана ясно, че „Басейнова дирекция“ е подала сигнал към РДНС, откъдето случаят е препратен към прокуратурата.

След това действия не са последвали, а отговори от държавното обвинение няма. Това е допълнителен мотив за собствениците да заведат дела срещу институциите.

„Арабаджиев не е отишъл с два багера да строи без разрешение. Разрешението е видно – дадено е през октомври 2007 г. от архитекта на общината. Така че първо отговаря държавата, после общината. Ако разследването стигне до обвинения, всички виновни ще отговарят,“ обясни адвокат Иво Баев.

Междувременно собствениците продължават да разчистват останките от имотите си, а прокуратурата все още не е повдигнала обвинения.