Хотел „Негреско“ в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск

Днес собствениците на имоти във ваканционното селище Елените ще решат дали да бъде изготвен колективен иск. След наводнението и поредица от проверки стана ясно, че хотел „Негреско“ е изграден върху речно корито.
Собствениците на апартаменти посочват сметище край колектора като основен причинител на щетите.
18 дни след наводнението 50-годишният Диньо Тодоров за първи път влиза в апартамента си в спорния хотел. Мъжът живее и работи в Германия, а преди две години купува жилището със събрани пари от частен собственик.
Новината, че „Негреско“ може да бъде съборен, го връща в България.
Според собствениците, сметище пред колектора е възпрепятствало водния поток и довело до щетите.
Живущите в „Негреско“ вярват, че ремонт и почистване на колектора ще предотвратят събарянето на сградата, но ще съдят институциите дори това да не се случи.
По думите му, всеки собственик се чувства ограбен и измамен.
Друг собственик, Петър Величков, разказва, че са му обещали, че няма да съборят хотела през следващите 3–4 години, защото това би нарушило три закона за жилищната собственост.
Юристи обясняват, че фактът, че под комплекса има речно корито, е пропуснат още при приватизацията – вероятно по небрежност или умишлено.
Според закона подобна земя е публична държавна собственост, която не подлежи на промени, а документацията може да се счита за нищожна.
След разследването стана ясно, че „Басейнова дирекция“ е подала сигнал към РДНС, откъдето случаят е препратен към прокуратурата.
След това действия не са последвали, а отговори от държавното обвинение няма. Това е допълнителен мотив за собствениците да заведат дела срещу институциите.
Междувременно собствениците продължават да разчистват останките от имотите си, а прокуратурата все още не е повдигнала обвинения.