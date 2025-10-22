Хванат натясно: Борисов си тръгна след неудобен въпрос от „Евроком“ (ВИДЕО)

Брифингът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов тази сутрин в парламента приключи преждевременно, след като репортерът на „Евроком“ Златина Петкова го попита:

„Изяде ли Ви ДПС-Ново начало?"

Демонстративно Борисов се обърна към Петкова и отсече:

„Пожелавам Ви всичко хубаво на Вас!“

След това председателят на партията-мандатоносител си тръгна. Малко по-късно той се върна и обяви, че ГЕРБ ще издигне Рая Назарян за ротационен председател на парламента.