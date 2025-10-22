НА ЖИВО
          България

          Хванат натясно: Борисов си тръгна след неудобен въпрос от „Евроком" (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Брифингът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов тази сутрин в парламента приключи преждевременно, след като репортерът на „Евроком“ Златина Петкова го попита:

          „Изяде ли Ви ДПС-Ново начало?“

          Демонстративно Борисов се обърна към Петкова и отсече:

          „Пожелавам Ви всичко хубаво на Вас!“

          След това председателят на партията-мандатоносител си тръгна. Малко по-късно той се върна и обяви, че ГЕРБ ще издигне Рая Назарян за ротационен председател на парламента.

