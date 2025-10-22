Илон Мъск влезе в открит конфликт с временния шеф на НАСА

Главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск влезе в остър спор с временния администратор на НАСА Шон Дъфи, след като агенцията обяви, че ще допусне и други компании до участие в мисията за завръщане на човечеството на Луната, предаде Fox News.

„Шон Глупака се опитва да унищожи НАСА!“, написа Мъск в социалната мрежа X (бивш Twitter), визирайки Дъфи, който едновременно заема и поста министър на транспорта на САЩ. - Реклама -

Конфликтът избухна, след като Дъфи съобщи, че НАСА ще приема нови оферти от компании, които могат да подпомогнат мисията Artemis III, като аргументира решението със „значителните забавяния“ в разработката на ракетата Starship на SpaceX — ключов елемент от мисията.

„SpaceX е страхотна компания, но те изостават. Разшириха графика си, а ние сме в състезание с Китай“, каза Дъфи.

Програмата Artemis цели завръщането на хората на Луната, докато Китай вече работи по собствена пилотирана мисия, планирана до 2030 г.. След поредица от отлагания, НАСА насрочи Artemis III за средата на 2027 г., но експертите предупреждават, че SpaceX трябва да преодолее редица технически предизвикателства.

Мъск реагира остро на думите на Дъфи, като защити темпото на SpaceX:

„SpaceX се движи като мълния в сравнение с останалата част от космическата индустрия. В крайна сметка Starship ще изпълни цялата мисия до Луната. Запомнете думите ми.“

Напрежението между Мъск и НАСА се засилва на фона на несигурността около назначаването на постоянен ръководител на агенцията. Президентът Доналд Тръмп първоначално номинира бизнесмена Джаред Айзакман, близък до Мъск, но Белият дом внезапно оттегли кандидатурата през май, след като отношенията между двамата се обтегнаха.

Според медийни публикации Тръмп обмисля отново да върне номинацията, докато самият Дъфи се надява да запази поста си начело на НАСА.