Израел получи телата на двама убити заложници, предадени от Червения кръст

Израелските сили са получили останките на двама заложници, предадени от Червения кръст в рамките на примирието, договорено с посредничеството на САЩ, съобщиха от армията на страната.

„Израел получи чрез Червения кръст ковчезите с телата на двама убити заложници, които бяха предадени на съвместен екип на Израелските отбранителни сили (IDF) и службата за сигурност „Шин Бет" вътре в Ивицата Газа", се казва в официалното изявление.

Телата ще бъдат транспортирани в Израел за идентификация.

Това е поредната стъпка в изпълнението на споразумението за примирие между Израел и Хамас, което предвижда освобождаване и предаване на заложници, както и възстановяване на телата на убитите в хода на двегодишния конфликт.