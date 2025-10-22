НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 22.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Израел получи телата на двама убити заложници, предадени от Червения кръст

          0
          14
          Снимка: Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Израелските сили са получили останките на двама заложници, предадени от Червения кръст в рамките на примирието, договорено с посредничеството на САЩ, съобщиха от армията на страната.

          „Израел получи чрез Червения кръст ковчезите с телата на двама убити заложници, които бяха предадени на съвместен екип на Израелските отбранителни сили (IDF) и службата за сигурност „Шин Бет“ вътре в Ивицата Газа“, се казва в официалното изявление.

          - Реклама -

          Телата ще бъдат транспортирани в Израел за идентификация.
          Това е поредната стъпка в изпълнението на споразумението за примирие между Израел и Хамас, което предвижда освобождаване и предаване на заложници, както и възстановяване на телата на убитите в хода на двегодишния конфликт.

          Израелските сили са получили останките на двама заложници, предадени от Червения кръст в рамките на примирието, договорено с посредничеството на САЩ, съобщиха от армията на страната.

          „Израел получи чрез Червения кръст ковчезите с телата на двама убити заложници, които бяха предадени на съвместен екип на Израелските отбранителни сили (IDF) и службата за сигурност „Шин Бет“ вътре в Ивицата Газа“, се казва в официалното изявление.

          - Реклама -

          Телата ще бъдат транспортирани в Израел за идентификация.
          Това е поредната стъпка в изпълнението на споразумението за примирие между Израел и Хамас, което предвижда освобождаване и предаване на заложници, както и възстановяване на телата на убитите в хода на двегодишния конфликт.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Четирима загинали при руска атака с дронове в област Чернигов

          Красимир Попов -
          Руска атака с дронове срещу града Новгород-Сиверски в северната украинска област Чернигов отне живота на четирима души, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации...
          Война

          Карол Навроцки: Полски войници няма да гинат в Украйна

          Иван Христов -
          Полският президент Карол Навроцки заяви, че ще направи всичко възможно, за да предотврати война в Полша и смъртта на полски войници в Украйна, предава...
          Война

          Руски пробив при Малая Токмачка отваря пътя за важната украинска крепост Орехов

          Иван Христов -
          Руските войски са преминали в настъпление на Запорожкото направление при Малая Токмачка, съобщава „Рибар“. Вечерта в понеделник, 20 октомври, са получени съобщения за масирана...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions