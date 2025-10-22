Израел получи телата на двама убити заложници, предадени от Червения кръст

Израелските сили са получили останките на двама заложници, предадени от Червения кръст в рамките на примирието, договорено с посредничеството на САЩ, съобщиха от армията на страната.
Телата ще бъдат транспортирани в Израел за идентификация. Това е поредната стъпка в изпълнението на споразумението за примирие между Израел и Хамас, което предвижда освобождаване и предаване на заложници, както и възстановяване на телата на убитите в хода на двегодишния конфликт.
