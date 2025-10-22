Извънредният вот в Пазарджик стигна до Комисията за контрол на службите

Министърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и председателят на ДАНС днес ще бъдат изслушани в Комисията за контрол на службите. Поводът – извънредният вот за общински съвет в Пазарджик, който предизвика трус в управлението и серия напрегнати разговори между коалиционните партньори.
- Реклама -
Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението и серия преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове.
Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност, тече проверка.
Министърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и председателят на ДАНС днес ще бъдат изслушани в Комисията за контрол на службите. Поводът – извънредният вот за общински съвет в Пазарджик, който предизвика трус в управлението и серия напрегнати разговори между коалиционните партньори.
- Реклама -
Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението и серия преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове.
Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност, тече проверка.