Извънредният вот в Пазарджик стигна до Комисията за контрол на службите

Министърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и председателят на ДАНС днес ще бъдат изслушани в Комисията за контрол на службите. Поводът – извънредният вот за общински съвет в Пазарджик, който предизвика трус в управлението и серия напрегнати разговори между коалиционните партньори.

- Реклама -

Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението и серия преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове.

Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност, тече проверка.