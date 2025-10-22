НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 22.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Извънредният вот в Пазарджик стигна до Комисията за контрол на службите

          0
          40
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Министърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и председателят на ДАНС днес ще бъдат изслушани в Комисията за контрол на службите. Поводът – извънредният вот за общински съвет в Пазарджик, който предизвика трус в управлението и серия напрегнати разговори между коалиционните партньори.

          - Реклама -

          Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението и серия преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове.

          Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност, тече проверка.

          Министърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и председателят на ДАНС днес ще бъдат изслушани в Комисията за контрол на службите. Поводът – извънредният вот за общински съвет в Пазарджик, който предизвика трус в управлението и серия напрегнати разговори между коалиционните партньори.

          - Реклама -

          Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението и серия преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове.

          Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност, тече проверка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бойко Борисов: Предлагаме отново Рая Назарян за председател на парламента

          Дамяна Караджова -
          „За нас е задължителна ротацията на председателя на Народното събрание. На една година трите партии ще се ротират.
          Политика

          Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее

          Георги Петров -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че при настоящата конфигурация управлението е изключително нестабилно и не може да продължи дълго. „Със 100 души това правителство...
          Инциденти

          Хотел „Негреско“ в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск

          Дамяна Караджова -
          Днес собствениците на имоти във ваканционното селище Елените ще решат дали да бъде изготвен колективен иск.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions