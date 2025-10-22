НА ЖИВО
          Правосъдие

          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за момчето, убило връстник в мола – ОБНОВЕНА

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Софийският градски съд остави в ареста 15-годишното момче, обвинено в убийството на свой връстник в търговски център в София, съобщи БГНЕС.

          Магистратите прецениха, че има достатъчно доказателства за вината му, а въпреки че обвиняемият няма опасност да се укрие, съществува риск да извърши ново престъпление заради предишните му провинения.

          „Младежът е личност с висока обществена опасност, макар че е непълнолетен“, се посочва в мотивите на съда.

          В залата беше отчетена и липсата на адекватна родителска подкрепа.

          Защитата на обвиняемия поиска домашен арест, но след извършените медицински прегледи в Националната кардиологична болница е установено, че той може да пребивава в ареста.

          Съдът е указал на охраната в следствения арест да спазва предписанията на лекарите относно режима на задържане.

          Предистория на случая

          На 19 октомври вечерта 15-годишно момче бе намушкано с нож в мол в София след кратък конфликт. Пострадалият бе приет в „Пирогов“ в критично състояние, но по-късно почина.

          Според СДВР, инцидентът е траел под пет секунди. Видеозаписи показват, че сблъсъкът между двамата 15-годишни – Красимир и Гоги – е прераснал фатално след кратка среща между техните компании в търговския център.

          Обвиняемият има редица криминални прояви – първо деяние през 2022 г., четири кражби през 2023 г. и грабеж през 2025 г.

          Жертвата е бил ученик в 10-и клас, спортист и без криминални регистрации.

