      сряда, 22.10.25
          Европа

          ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба, взрив и пожар пред парламента на Сърбия, има пострадал

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Пожар избухна в един от шатрите пред Народното събрание на Сърбия в Белград. Огънят вече е локализиран, потвърдиха властите.

          В същото време е арестуван мъж, заподозрян, че малко по-рано е стрелял и ранил друг човек пред сградата на парламента, съобщи Танюг.

          Стрелба и ранен човек

          По първоначални данни полицията е реагирала незабавно и е задържала нападателя.

          Раненият мъж, на 57 години, е получил наранявания от огнестрелно оръжие и е транспортиран в Спешния център в стабилно състояние, потвърди говорителката на Бърза помощ Ивана Стефанович.

          „Екипът на Бърза помощ откри на мястото мъж, ранен от огнестрелно оръжие. Той е в стабилно състояние и е транспортиран в Спешния център“, 

          съобщи Стефанович.

          Пожар в шатра и експлозия на газова бутилка

          След стрелбата на площадката пред парламента избухнал пожар в един от шатрите, където са се намирали демонстранти.

          По информация на РТС, в 10:18 часа е бил подаден сигнал, че е експлодирала газова бутилка, което е предизвикало пожара.

          На мястото са пристигнали четири пожарни автомобила, а по-късно са били включени общо седем екипа огнеборци, които са работили по догасването на пожара.

          Разследването продължава

          Мотивите за стрелбата и обстоятелствата около експлозията все още не са изяснени.
          Полицията и екипи на криминалистите извършват оглед, а районът пред Народното събрание е обезопасен и затворен за преминаване.

          Очаква се официално съобщение от Министерството на вътрешните работи на Сърбия с повече подробности за инцидента.

