ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба, взрив и пожар пред парламента на Сърбия, има пострадал

Пожар избухна в един от шатрите пред Народното събрание на Сърбия в Белград. Огънят вече е локализиран, потвърдиха властите.

В същото време е арестуван мъж, заподозрян, че малко по-рано е стрелял и ранил друг човек пред сградата на парламента, съобщи Танюг.

Стрелба и ранен човек

По първоначални данни полицията е реагирала незабавно и е задържала нападателя.

Раненият мъж, на 57 години, е получил наранявания от огнестрелно оръжие и е транспортиран в Спешния център в стабилно състояние, потвърди говорителката на Бърза помощ Ивана Стефанович.

„Екипът на Бърза помощ откри на мястото мъж, ранен от огнестрелно оръжие. Той е в стабилно състояние и е транспортиран в Спешния център“, съобщи Стефанович.

Пожар в шатра и експлозия на газова бутилка

След стрелбата на площадката пред парламента избухнал пожар в един от шатрите, където са се намирали демонстранти.

По информация на РТС, в 10:18 часа е бил подаден сигнал, че е експлодирала газова бутилка, което е предизвикало пожара.

На мястото са пристигнали четири пожарни автомобила, а по-късно са били включени общо седем екипа огнеборци, които са работили по догасването на пожара.

Разследването продължава

Мотивите за стрелбата и обстоятелствата около експлозията все още не са изяснени.

Полицията и екипи на криминалистите извършват оглед, а районът пред Народното събрание е обезопасен и затворен за преминаване.

Очаква се официално съобщение от Министерството на вътрешните работи на Сърбия с повече подробности за инцидента.