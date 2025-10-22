Йънг Бойс под напрежение преди сблъсъка с Лудогорец в Лига Европа

Йънг Бойс и Лудогорец се изправят един срещу друг в третия кръг на основната фаза на Лига Европа в четвъртък, 23 октомври, от 22:00 часа.

Натиск върху Контини

Швейцарците влизат в мача в тежък момент – тимът на Джорджо Контини е в серия от две поредни загуби, една от които с 0:5, и има четири поражения в последните шест срещи.

„Младите момчета са атрактивни, но не и успешни“, коментират медиите в Швейцария, като дори предполагат, че нов неуспех срещу Лудогорец може да струва поста на Контини.

Йънг Бойс стартира груповата фаза с победа и загуба (1:4), а 13 от последните 18 мача на отбора във всички турнири са завършили с голове и в двете врати.

Лудогорец също под напрежение

Формата на „орлите“ от Разград също не е убедителна – пет равенства в 11 шампионатни мача и три поредни срещи без победа. Тимът на Рикардо Мота има 3 точки в Лига Европа, което е по-добро представяне от миналогодишното на същия етап, но победата в Берн е задължителна, за да запази португалецът поста си.

„Вторите полувремена се превърнаха в нашата ахилесова пета“, признаха от щаба на разградчани. Лудогорец е допуснал поне един гол след почивката в пет поредни евромача.

Историята е на страната на „зелените“

Двата тима никога не са се срещали в официален мач, но имат две контроли, и Лудогорец печели и двете, включително 1:0 през януари тази година.

Програма на Лига Европа за четвъртък

19:45 ч.

Брага – Цървена звезда

Бран – Рейнджърс

Го Ахед Ийгълс – Астън Вила

Генк – Бетис

Залцбург – Ференцварош

Лион – Базел

Фейенорд – Панатинайкос

Фенербахче – Щутгарт

ФКСБ – Болоня

22:00 ч.

Йънг Бойс – ЛУДОГОРЕЦ

Лил – ПАОК

Макаби Тел Авив – Мидтиланд

Малмьо ФФ – Динамо Загреб

Нотингам – Порто

Рома – Виктория Пилзен

Селта – Ница

Селтик – Щурм Грац

Фрайбург – Утрехт