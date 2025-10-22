НА ЖИВО
          Футбол

          Йънг Бойс под напрежение преди сблъсъка с Лудогорец в Лига Европа

          Снимка: ludogorets.com
          Йънг Бойс и Лудогорец се изправят един срещу друг в третия кръг на основната фаза на Лига Европа в четвъртък, 23 октомври, от 22:00 часа.

          Натиск върху Контини

          Швейцарците влизат в мача в тежък момент – тимът на Джорджо Контини е в серия от две поредни загуби, една от които с 0:5, и има четири поражения в последните шест срещи.

          „Младите момчета са атрактивни, но не и успешни“, коментират медиите в Швейцария, като дори предполагат, че нов неуспех срещу Лудогорец може да струва поста на Контини.

          Йънг Бойс стартира груповата фаза с победа и загуба (1:4), а 13 от последните 18 мача на отбора във всички турнири са завършили с голове и в двете врати.

          Лудогорец също под напрежение

          Формата на „орлите“ от Разград също не е убедителна – пет равенства в 11 шампионатни мача и три поредни срещи без победа. Тимът на Рикардо Мота има 3 точки в Лига Европа, което е по-добро представяне от миналогодишното на същия етап, но победата в Берн е задължителна, за да запази португалецът поста си.

          „Вторите полувремена се превърнаха в нашата ахилесова пета“, признаха от щаба на разградчани. Лудогорец е допуснал поне един гол след почивката в пет поредни евромача.

          Историята е на страната на „зелените“

          Двата тима никога не са се срещали в официален мач, но имат две контроли, и Лудогорец печели и двете, включително 1:0 през януари тази година.

          Програма на Лига Европа за четвъртък

          19:45 ч.
          Брага – Цървена звезда
          Бран – Рейнджърс
          Го Ахед Ийгълс – Астън Вила
          Генк – Бетис
          Залцбург – Ференцварош
          Лион – Базел
          Фейенорд – Панатинайкос
          Фенербахче – Щутгарт
          ФКСБ – Болоня

          22:00 ч.
          Йънг Бойс – ЛУДОГОРЕЦ
          Лил – ПАОК
          Макаби Тел Авив – Мидтиланд
          Малмьо ФФ – Динамо Загреб
          Нотингам – Порто
          Рома – Виктория Пилзен
          Селта – Ница
          Селтик – Щурм Грац
          Фрайбург – Утрехт

