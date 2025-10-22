Йънг Бойс под напрежение преди сблъсъка с Лудогорец в Лига Европа

Йънг Бойс и Лудогорец се изправят един срещу друг в третия кръг на основната фаза на Лига Европа в четвъртък, 23 октомври, от 22:00 часа.
- Реклама -
Натиск върху Контини
Швейцарците влизат в мача в тежък момент – тимът на Джорджо Контини е в серия от две поредни загуби, една от които с 0:5, и има четири поражения в последните шест срещи.
Йънг Бойс стартира груповата фаза с победа и загуба (1:4), а 13 от последните 18 мача на отбора във всички турнири са завършили с голове и в двете врати.
Лудогорец също под напрежение
Формата на „орлите“ от Разград също не е убедителна – пет равенства в 11 шампионатни мача и три поредни срещи без победа. Тимът на Рикардо Мота има 3 точки в Лига Европа, което е по-добро представяне от миналогодишното на същия етап, но победата в Берн е задължителна, за да запази португалецът поста си.
Историята е на страната на „зелените“
Двата тима никога не са се срещали в официален мач, но имат две контроли, и Лудогорец печели и двете, включително 1:0 през януари тази година.
Йънг Бойс и Лудогорец се изправят един срещу друг в третия кръг на основната фаза на Лига Европа в четвъртък, 23 октомври, от 22:00 часа.
- Реклама -
Натиск върху Контини
Швейцарците влизат в мача в тежък момент – тимът на Джорджо Контини е в серия от две поредни загуби, една от които с 0:5, и има четири поражения в последните шест срещи.
Йънг Бойс стартира груповата фаза с победа и загуба (1:4), а 13 от последните 18 мача на отбора във всички турнири са завършили с голове и в двете врати.
Лудогорец също под напрежение
Формата на „орлите“ от Разград също не е убедителна – пет равенства в 11 шампионатни мача и три поредни срещи без победа. Тимът на Рикардо Мота има 3 точки в Лига Европа, което е по-добро представяне от миналогодишното на същия етап, но победата в Берн е задължителна, за да запази португалецът поста си.
Историята е на страната на „зелените“
Двата тима никога не са се срещали в официален мач, но имат две контроли, и Лудогорец печели и двете, включително 1:0 през януари тази година.