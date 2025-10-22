НА ЖИВО
          Катя Близнакова: Вярвам, че има някой, който бди над мен

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Вярвам, че има някой, който бди над мен. Ние българите сме малко безверници, а сме толкова за кратко на този свят и не бива да се плюем един друг.“

          Това каза певицата Катя Близнакова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Моноспектакълът „Шеметният живот на една мечтателка“ излиза на сцена, обясни гостенката и допълни, че го подготвя от две години.

          „Дадох си сметка, че хората ме обичат и затова реших да го представя тази есен“, посочи още гостенката.

          Изпълнителката обясни, че в спектакъла ще има много нейни песни, но също и ще разкаже за своите смешни и тъжни истории.

          1. Доста егоистично, Катя! Само за себе си ли мислиш! Заглавието също не е прилично. На фона на това което става по света и у нас, май всеки да мисли само за себе си е доста неемпатично!!!

