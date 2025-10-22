Катя Близнакова: Вярвам, че има някой, който бди над мен

„Вярвам, че има някой, който бди над мен. Ние българите сме малко безверници, а сме толкова за кратко на този свят и не бива да се плюем един друг.“

Това каза певицата Катя Близнакова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Моноспектакълът „Шеметният живот на една мечтателка“ излиза на сцена, обясни гостенката и допълни, че го подготвя от две години.

„Дадох си сметка, че хората ме обичат и затова реших да го представя тази есен“, посочи още гостенката.

Изпълнителката обясни, че в спектакъла ще има много нейни песни, но също и ще разкаже за своите смешни и тъжни истории.