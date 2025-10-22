НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 22.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Кольо Парамов: Ще има повишаване на данъците

          7
          96
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „От 2008-а година до 2025 година изгубихме 45 милиарда евро. Отиваме вече в еврозоната, но онези 45 милиарда евро не се разбират от настоящите депутати. Те не си дават сметка какъв стандарт на живот щяхме да имаме, ако бяхме взели тези пари.“

          Това каза финансистът Кольо Парамов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според госта ще има повишаване на данъците и постепенно ще стигне до приемането на прогресивен налог. Според него твърденията на Костадин Костадинов, че можем да унищожим еврозоната, влизайки в нея, са фантазия.

          По думите на финансиста се злоупотребява със схемата на „Величие“. Той беше категоричен, че не трябва да се подценява Ивелин Михайлов и припомни, че именно от тази формация са разкрили купуването на гласове в Пазарджик.

          „От 2008-а година до 2025 година изгубихме 45 милиарда евро. Отиваме вече в еврозоната, но онези 45 милиарда евро не се разбират от настоящите депутати. Те не си дават сметка какъв стандарт на живот щяхме да имаме, ако бяхме взели тези пари.“

          Това каза финансистът Кольо Парамов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според госта ще има повишаване на данъците и постепенно ще стигне до приемането на прогресивен налог. Според него твърденията на Костадин Костадинов, че можем да унищожим еврозоната, влизайки в нея, са фантазия.

          По думите на финансиста се злоупотребява със схемата на „Величие“. Той беше категоричен, че не трябва да се подценява Ивелин Михайлов и припомни, че именно от тази формация са разкрили купуването на гласове в Пазарджик.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          СОС ще изслуша кмета Васил Терзиев за актуализацията на бюджета на София за 2025 г.

          Красимир Попов -
          Столичният общински съвет ще изслуша доклад на кмета Васил Терзиев, посветен на актуализацията на бюджета на Столична община за 2025 година, съобщи БГНЕС. В дневния...
          Политика

          Парламентарната комисия отхвърли ветото на президента Радев върху промените в Закона за ДАНС

          Красимир Попов -
          Вътрешната комисия в Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за ДАНС, според които председателят на агенцията вече ще...
          Правосъдие

          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за момчето, убило връстник в мола – ОБНОВЕНА

          Десислава Димитрова -
          СГС остави в ареста 15-годишното момче, което наръга и уби свой връстник в столичен мол.

          7 КОМЕНТАРА

          1. Браво супер само така нека Ганя още да се търкаля на дивана и да си казва че нищо не го засяга Айде добре дошли в клуба на богатите

          5. Е трябва да издържаме куп бюрократи и техните калинки…. 🙂 Тия некадърници ще затрият държавата.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions