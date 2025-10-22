Кольо Парамов: Ще има повишаване на данъците

„От 2008-а година до 2025 година изгубихме 45 милиарда евро. Отиваме вече в еврозоната, но онези 45 милиарда евро не се разбират от настоящите депутати. Те не си дават сметка какъв стандарт на живот щяхме да имаме, ако бяхме взели тези пари.“

Това каза финансистът Кольо Парамов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според госта ще има повишаване на данъците и постепенно ще стигне до приемането на прогресивен налог. Според него твърденията на Костадин Костадинов, че можем да унищожим еврозоната, влизайки в нея, са фантазия.

По думите на финансиста се злоупотребява със схемата на „Величие“. Той беше категоричен, че не трябва да се подценява Ивелин Михайлов и припомни, че именно от тази формация са разкрили купуването на гласове в Пазарджик.