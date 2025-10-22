Кольо Парамов: Ще има повишаване на данъците

Това каза финансистът Кольо Парамов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според госта ще има повишаване на данъците и постепенно ще стигне до приемането на прогресивен налог. Според него твърденията на Костадин Костадинов, че можем да унищожим еврозоната, влизайки в нея, са фантазия.
По думите на финансиста се злоупотребява със схемата на „Величие“. Той беше категоричен, че не трябва да се подценява Ивелин Михайлов и припомни, че именно от тази формация са разкрили купуването на гласове в Пазарджик.
Браво супер само така нека Ганя още да се търкаля на дивана и да си казва че нищо не го засяга Айде добре дошли в клуба на богатите
А кога заплатите ще станат 1800 евро ,като Германия.
Ето, сега пък данъците!
Няма да ги плащаме
Dian Dimov ам къде ще идеш
Е трябва да издържаме куп бюрократи и техните калинки…. 🙂 Тия некадърници ще затрият държавата.
Революция трябва