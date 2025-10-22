Комисията по европейските въпроси изслушва министъра Петър Дилов за ефекта от търговското споразумение САЩ–ЕС

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов ще бъде изслушан в четвъртък от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, съобщи БГНЕС.

- Реклама -

Темата на заседанието ще бъде въздействието на търговското споразумение между Съединените щати и Европейския съюз върху българската икономика, индустрия и външна търговия, включително ефектите от договорените мита.

„Изслушването има за цел да очертае рисковете и възможностите за българския бизнес в новата търговска рамка,“ уточниха от комисията.

В същия ден заседание ще проведе и Комисията по бюджет и финанси, която ще разгледа на второ гласуване промените в Закона за пазарите на финансови инструменти, внесени от Министерския съвет.

Освен това комисията ще обсъди и ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и България, което предвижда финансиране на проекти в областта на инфраструктурата, образованието и социалното развитие.