      четвъртък, 23.10.25
          Начало

          Комисията по европейските въпроси изслушва министъра Петър Дилов за ефекта от търговското споразумение САЩ–ЕС

          Снимка: БГНЕС
          Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов ще бъде изслушан в четвъртък от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, съобщи БГНЕС.

          Темата на заседанието ще бъде въздействието на търговското споразумение между Съединените щати и Европейския съюз върху българската икономика, индустрия и външна търговия, включително ефектите от договорените мита.

          „Изслушването има за цел да очертае рисковете и възможностите за българския бизнес в новата търговска рамка,“ уточниха от комисията.

          В същия ден заседание ще проведе и Комисията по бюджет и финанси, която ще разгледа на второ гласуване промените в Закона за пазарите на финансови инструменти, внесени от Министерския съвет.

          Освен това комисията ще обсъди и ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и България, което предвижда финансиране на проекти в областта на инфраструктурата, образованието и социалното развитие.

