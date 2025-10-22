НА ЖИВО
          Костадин Костадинов: Възможно е да се стигне до замразяване на пенсиите и заплатите, както и до скок на данъците

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Няма такива лицемери като ПП-ДБ.“

          Това каза председателят на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Причината да определи по този начин „Продължаваме промяната“ е фактът, че формацията и в рамките на днешния ден е внесла искане в Народното събрание за сваляне на имунитетите на депутати от „Възраждане“, докато по същото време се борят за свободата на Благомир Коцев и поставят казуса в Европейската комисия. Става дума за народните представители, участвали в протестите в подкрепа на българския лев, при които се достигна до ескалация на напрежението.

          Председателят на ПП „Възраждане“ повтори и предложението на партията от днес да се внесат промени в законите, които да доведат до това хора, санкционирани по „Магнитски“ да не могат да вземат висши държавни длъжности, както и да бъдат лидери на партии.

          Народният представител коментира и отстраняването на Наталия Киселова като председател на НС. Той посочи, че от партията му винаги са смятали, че тя не трябва да заема този пост. Гостът допълни, че ако на нейно място, би се отказал сам от поста, като проява на някакво достойно.

          Костадинов припомни, че проектът на бюджет е трябвало да бъде внесен от Министерството на финансите до средата на октомври. Той обясни, че е възможно да се стигне до замразяване на пенсиите и заплатите и скок на данъците.

          „Влизането на страната ни в еврозоната ще заплаши самото съществуване на тази зона. Ние от „Възраждане“ ще направим всичко възможно да срутим еврото“, каза още гостът.

          23 КОМЕНТАРА

          4. Ох,дано,пенсионерите да свалят това продажно и ненаядно правителство.Другите спят дълбоко

          9. Ама българина въобще не се притеснява.Ако се притесняваше ,нямаше да търпи тези управляващи

          11. Защо не подкрепите подписката за лева на гражданите?Защото сте патерица на властващите партии!

          13. Много обичам да слушам рева на русороби, които са взели авансово пари за нещо, което са обещали, но не могат да изпълнят… И сега трябва да връщат 🤣🤣🤣🤣

          14. Всяко стадо си заслужава овчарите.
            А българското стадо е топ стадото на Европа и не само на нея.

          16. Ама те вече го правят.
            Прието е да има такса водомер и по този начин водата ще се увеличи безпроблемно да 200%.
            Вие какво правите по въпроса?

          17. ЛЪЖЕЦ!!!
            ДО СЕГА МЕТЕШЕ ПО СЕЛАТА И БАЛАМОСВАШЕ СТАРИТЕ ХОРА ,ЧЕ БАНКИТЕ ЩЕ ИМ ВЗЕМАТ ПАРИТЕ,СЕГА ,ЧЕ ЩЕ ИМ ВЗЕМАТ ПЕНСИИТЕ!!!
            ДАВАЙ!!! ПРЕД ТЕБ ГЬОЛ,ЗАД ТЕБ ТИНЯ!! БАБА ТИ МИТРОФАНОВА ТЕ ЧАКА ДА И ВЪРНЕШ БОРЧОВЕТЕ!!!

          18. А намаляване на депутатските и министерски заплати кога? Не работите, а заплатите вървят!

