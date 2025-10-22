Костадин Костадинов: Възможно е да се стигне до замразяване на пенсиите и заплатите, както и до скок на данъците

„Няма такива лицемери като ПП-ДБ.“

Това каза председателят на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Причината да определи по този начин „Продължаваме промяната“ е фактът, че формацията и в рамките на днешния ден е внесла искане в Народното събрание за сваляне на имунитетите на депутати от „Възраждане“, докато по същото време се борят за свободата на Благомир Коцев и поставят казуса в Европейската комисия. Става дума за народните представители, участвали в протестите в подкрепа на българския лев, при които се достигна до ескалация на напрежението.

Председателят на ПП „Възраждане“ повтори и предложението на партията от днес да се внесат промени в законите, които да доведат до това хора, санкционирани по „Магнитски“ да не могат да вземат висши държавни длъжности, както и да бъдат лидери на партии.

Народният представител коментира и отстраняването на Наталия Киселова като председател на НС. Той посочи, че от партията му винаги са смятали, че тя не трябва да заема този пост. Гостът допълни, че ако на нейно място, би се отказал сам от поста, като проява на някакво достойно.

Костадинов припомни, че проектът на бюджет е трябвало да бъде внесен от Министерството на финансите до средата на октомври. Той обясни, че е възможно да се стигне до замразяване на пенсиите и заплатите и скок на данъците.