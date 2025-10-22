Козмин Моци за битката с Левски: На второ място сме, но има доста мачове, сигурен съм, че отново ще сме шампиони

Техническият директор на Лудогорец – Козмин Моци, се спря да говори пред медиите на летище „Варна“ преди гостуването на Йънг Бойс от основната фаза на Лига Европа. Ръководителят се изказа категорично и по темата с шампионската титла, с която вярва, че отборът му отново няма да има проблеми.

„Очакванията са да се върнем с точка или точки от Йънг Бойс. Очаквам да играем с настроение, с желание. Знам, че е различно, защото играем на изкуствен терен. Както казах и преди мача с Малмьо, в този нов формат всяка точка е важна. Ще се опитаме да вземем нещо от Йънг Бойс и се надявам, че ще успеем.

Всяка точка е важна, защото една точка може да струва много в края на основната фаза. Не вярвам (проблемите в българското първенство да се отразят). Познавам много добре момчетата и съм сигурен, че те за такива мачове ще се стегнат и ще изглеждат по друг начин.

Не е приятно на никой (б.р. – равенството със Спартак Варна), но не може след един мач с Йънг Бойс да се взима някакво решение. Не мога да кажа, че този мач е критичен за един или друг човек“, сподели Козмин Моци относно потенциална раздяла с треньора Руи Мота при евентуален неуспех в Швейцария.

„Напрежение няма защо да има. На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони“, завърши Козмин Моци, коментирайки неубедителното представяне в българското първенство и битката за титлата.

Битката между Лудогорец и Йънг Бойс е насрочена за 22:00 часа българско време в четвъртък.