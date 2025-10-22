Крал Чарлз III и Киър Стармър посрещнаха балканските лидери в Лондон преди Срещата на върха на Берлинския процес

Британският крал Чарлз III и министър-председателят сър Киър Стармър посрещнаха на прием в Лондон лидерите на държавите от Западните Балкани, сред които премиерите Еди Рама (Албания), Албин Курти (Косово), Милойко Спаич (Черна гора) и Християн Мицкоски (Северна Македония), предаде БГНЕС.

Сред присъстващите бяха още българският премиер Росен Желязков, сръбският министър-председател Джуро Мацут, както и Боряна Кришто, председателка на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина.

Събитието бе организирано по повод предстоящата Среща на върха на Берлинския процес и подчерта значението на творческите индустрии, младежта и гражданското общество за насърчаване на регионалното сътрудничество, културната дипломация и устойчивия растеж.

„Това е нашият споделен опит – да се обединим след тежко минало, белязано от конфликти, и да можем да гледаме напред към споделено бъдеще с оптимизъм. Не става дума само за въпроси, свързани със сигурността и помирението, а и за икономически растеж, за бъдещи възможности, за култура, индустрия и за начина, по който можем да работим заедно по теми като миграцията, икономиката и търговията.“

„И с всички тези неща, и толкова много въпроси за обсъждане – но и с толкова поводи просто да се радваме, че сме заедно като част от Берлинския процес.“ — заяви британският външен министър Ивет Купър, цитирана от The Independent.

Приемът се състоя в навечерието на Срещата на лидерите от Западните Балкани, която ще се проведе в сряда под домакинството на премиера Киър Стармър.

Очаква се участие на високо ниво от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, както и представители от Австрия, България, Франция, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения и институциите на ЕС.

Тази година форумът има особено символично значение — отбелязват се 30 години от Дейтънското мирно споразумение, 30 години от геноцида в Сребреница, 50 години от Хелзинкския заключителен акт и 80 години от края на Втората световна война и създаването на ООН.