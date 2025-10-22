НА ЖИВО
          Европа Политика

          Крайно дясна партия води в надпреварата за вота в Нидерландия

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Седмица преди парламентарните избори в Нидерландия крайнодесният лидер Герт Вилдерс продължава да държи преднина в социологическите проучвания.

          Според изследване на института „Вериан“ за телевизионната програма EenVandaag, Партията на свободата (PVV) би спечелила 34 от общо 150 места в парламента, което отново я поставя като водеща политическа сила, както и на последните избори преди две години.

          „Подкрепата за Вилдерс остава стабилна, въпреки политическите сътресения“, отбелязват авторите на проучването.

          Управляващата коалиция се разпадна след едва 11 месеца, след като Вилдерс оттегли министрите си заради спор относно затягането на законите за убежище. Въпреки високия рейтинг на партията му, шансовете за съставяне на правителство са малки, тъй като останалите големи формации продължават да изключват възможност за сътрудничество с него.

          Служебното правителство в момента се ръководи от Дик Схуф, безпартиен бивш държавен служител.

          На второ място според анкетата се нарежда алиансът между „Зелена левица“ и „Лейбъристите“ с 25 места, следвани от Християндемократите с 23. Очаква се Народната партия за свобода и демокрация (VVD) да претърпи сериозни загуби.

          Изследването показва, че много избиратели все още не са решили за кого ще гласуват, а основни теми в кампанията остават миграцията и острият недостиг на жилища.

          Проучването е проведено между 17 и 20 октомври сред 1473 участници.

