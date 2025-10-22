Куба арестува китайския наркобарон „Брат Уан“, издирван от САЩ – ОБНОВЕНА

Куба е арестувала китайския наркобарон Жи Донг Жанг, известен с псевдонима „Брат Уан“, който избяга от ареста в Мексико през юли и е издирван и от Съединените щати, съобщиха мексикански източници от службите за сигурност, цитирани от АФП.

- Реклама -

Жанг, смятан за ключова фигура в международните мрежи за пране на пари и трафик на фентанил, е имал връзки с мощните мексикански картели „Синалоа“ и „Халиско Ново поколение“, уточняват източниците.

„Той ще остане в Куба, докато се вземе решение относно евентуалната му екстрадиция,“ посочиха представителите на службите.

Бягство и международно издирване

Жи Донг Жанг избяга от домашен арест в Мексико, където очакваше екстрадиция в САЩ по обвинения в пране на пари и участие в международен наркотрафик.

Мексиканският министър на сигурността Омар Гарсия Харфуч заяви още през 2024 г., че Жанг е „голям международен оператор в прането на пари“, който е изградил канали за прехвърляне на фентанил от Китай към Централна и Южна Америка, Европа и Съединените щати.

Фентанилът – смъртоносната верига

Администрацията на президента Доналд Тръмп оказва натиск върху Мексико и Китай да ограничат производството и трафика на фентанил — синтетичен опиоид, 50 пъти по-мощен от хероина, и основен фактор за епидемията от свръхдози в САЩ.

„Жанг и неговите мрежи са част от веригата, която свързва китайските производители на прекурсори с латиноамериканските картели,“ коментира експерт по сигурността пред АФП.

Докато Мексико остава основен източник на готов фентанил, Вашингтон все по-често насочва вниманието си към китайските доставчици на химически вещества, използвани за производството му.

Официален коментар от Хавана засега няма, а кубинските власти не са потвърдили публично ареста.