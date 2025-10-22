L’Oréal проявява интерес към закупуване на дял в модната къща Armani

Френският козметичен гигант L’Oréal проявява интерес към придобиване на дял в италианската модна къща Armani, в съответствие с желанието, изразено приживе от нейния основател Джорджо Армани, съобщи Le Figaro.

„Придобиването на козметичния бизнес на Kering не променя нашето намерение да бъдем част от Armani", заяви главният изпълнителен директор на L'Oréal Никола Иеронимус.

L’Oréal наскоро обяви, че купува звеното за красота на Kering за 4,6 милиарда долара — най-голямата сделка в историята на компанията. Сделката включва марката парфюми Creed и предоставя на L’Oréal 50-годишни лицензи за разпространение на козметични продукти на Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga, след изтичане на договора с американската компания Coty през 2028 г.

Основателят Джорджо Армани, който почина на 4 септември, беше определил в завещанието си желанието голяма луксозна група да придобие 15% дял от частната му компания, оценявана от Forbes на 5,6 милиарда долара. Сред потенциалните купувачи той посочва LVMH, EssilorLuxottica и L’Oréal.

„Виждам първоначално участие именно в размер на 15% дял“, уточни Иеронимус.

Според анализатори евентуалното партньорство между L’Oréal и Armani би укрепило позициите на френската група в сегмента на луксозната козметика и парфюмерия, като същевременно запази независимия дух на италианската марка.