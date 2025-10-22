L’Oréal проявява интерес към закупуване на дял в модната къща Armani

Френският козметичен гигант L’Oréal проявява интерес към придобиване на дял в италианската модна къща Armani, в съответствие с желанието, изразено приживе от нейния основател Джорджо Армани, съобщи Le Figaro.
L’Oréal наскоро обяви, че купува звеното за красота на Kering за 4,6 милиарда долара — най-голямата сделка в историята на компанията. Сделката включва марката парфюми Creed и предоставя на L’Oréal 50-годишни лицензи за разпространение на козметични продукти на Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga, след изтичане на договора с американската компания Coty през 2028 г.
Основателят Джорджо Армани, който почина на 4 септември, беше определил в завещанието си желанието голяма луксозна група да придобие 15% дял от частната му компания, оценявана от Forbes на 5,6 милиарда долара. Сред потенциалните купувачи той посочва LVMH, EssilorLuxottica и L’Oréal.
Според анализатори евентуалното партньорство между L’Oréal и Armani би укрепило позициите на френската група в сегмента на луксозната козметика и парфюмерия, като същевременно запази независимия дух на италианската марка.
Френският козметичен гигант L’Oréal проявява интерес към придобиване на дял в италианската модна къща Armani, в съответствие с желанието, изразено приживе от нейния основател Джорджо Армани, съобщи Le Figaro.
L’Oréal наскоро обяви, че купува звеното за красота на Kering за 4,6 милиарда долара — най-голямата сделка в историята на компанията. Сделката включва марката парфюми Creed и предоставя на L’Oréal 50-годишни лицензи за разпространение на козметични продукти на Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga, след изтичане на договора с американската компания Coty през 2028 г.
Основателят Джорджо Армани, който почина на 4 септември, беше определил в завещанието си желанието голяма луксозна група да придобие 15% дял от частната му компания, оценявана от Forbes на 5,6 милиарда долара. Сред потенциалните купувачи той посочва LVMH, EssilorLuxottica и L’Oréal.
Според анализатори евентуалното партньорство между L’Oréal и Armani би укрепило позициите на френската група в сегмента на луксозната козметика и парфюмерия, като същевременно запази независимия дух на италианската марка.