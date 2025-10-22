НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 22.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Ла Лига се отказа от идеята за мач на Барселона в САЩ

          По програма мачът на каталунците с Виляреал трябваше да бъде първият в историята на испанското футболно първенство, който ще се проведе извън страната, а битката беше насрочена за 20 декември на стадион "Хард Рок"

          0
          4
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Организаторите на испанската Ла Лига се отказаха от възможността двубой на Барселона да се проведе извън страната. Идеята беше визитата на каталунците срещу Виляреал да се играе в Маями, но това няма да се случи. 

          - Реклама -

          „Ла Лига обявява, че след дискусии с организатора на официалния мач в Маями е взето решение за отмяна на срещата поради несигурността, възникнала в Испания през последните няколко седмици. Ла Лига дълбоко съжалява, че този проект, който представляваше историческа и безпрецедентна възможност за международното разширяване на испанския футбол, не може да бъде реализиран.

          Домакинството на официален мач извън страната би било решителна стъпка към глобалното развитие на турнира, засилване на международното присъствие на клубовете, позициониране на играчите и повишаване на популярността на испанския футбол на стратегически пазар като САЩ.

          Проектът е спазил напълно всички федерални разпоредби и не е компрометирал целостта на състезанието, както беше потвърдено от компетентните институции, отговорни за осигуряване на съответствие, които са възразили срещу него по други причини“, коментираха от Ла Лига.

          Мачът трябваше да бъде първият в историята на испанското футболно първенство, който ще се проведе извън страната. Битката беше насрочена за 20 декември на стадион „Хард Рок“. Това доведе до протест от страна на играчите.

          Организаторите на испанската Ла Лига се отказаха от възможността двубой на Барселона да се проведе извън страната. Идеята беше визитата на каталунците срещу Виляреал да се играе в Маями, но това няма да се случи. 

          - Реклама -

          „Ла Лига обявява, че след дискусии с организатора на официалния мач в Маями е взето решение за отмяна на срещата поради несигурността, възникнала в Испания през последните няколко седмици. Ла Лига дълбоко съжалява, че този проект, който представляваше историческа и безпрецедентна възможност за международното разширяване на испанския футбол, не може да бъде реализиран.

          Домакинството на официален мач извън страната би било решителна стъпка към глобалното развитие на турнира, засилване на международното присъствие на клубовете, позициониране на играчите и повишаване на популярността на испанския футбол на стратегически пазар като САЩ.

          Проектът е спазил напълно всички федерални разпоредби и не е компрометирал целостта на състезанието, както беше потвърдено от компетентните институции, отговорни за осигуряване на съответствие, които са възразили срещу него по други причини“, коментираха от Ла Лига.

          Мачът трябваше да бъде първият в историята на испанското футболно първенство, който ще се проведе извън страната. Битката беше насрочена за 20 декември на стадион „Хард Рок“. Това доведе до протест от страна на играчите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Козмин Моци за битката с Левски: На второ място сме, но има доста мачове, сигурен съм, че отново ще сме шампиони

          Николай Минчев -
          Техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци, се спря да говори пред медиите на летище „Варна“ преди гостуването на Йънг Бойс от основната фаза...
          Тенис

          Джокович пропуска Мастърса в Париж, заради травма

          Николай Минчев -
          Легендата на световния тенис – Новак Джокович, обяви оттеглянето си от предстоящия Мастърс в Париж. Сърбинът обяви решението си чрез публикация в социалните мрежи....
          Баскетбол

          Актуалният шампион в НБА Оклахома постигна първа победа за новия сезон

          Николай Минчев -
          Битка между шампиона Оклахома Сити Тъндър и Хюстън Рокетс откри новия сезон в НБА. Фаворитът се наложи, но със само точка разлика и след...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions