Ла Лига се отказа от идеята за мач на Барселона в САЩ

Организаторите на испанската Ла Лига се отказаха от възможността двубой на Барселона да се проведе извън страната. Идеята беше визитата на каталунците срещу Виляреал да се играе в Маями, но това няма да се случи.

„Ла Лига обявява, че след дискусии с организатора на официалния мач в Маями е взето решение за отмяна на срещата поради несигурността, възникнала в Испания през последните няколко седмици. Ла Лига дълбоко съжалява, че този проект, който представляваше историческа и безпрецедентна възможност за международното разширяване на испанския футбол, не може да бъде реализиран.

Домакинството на официален мач извън страната би било решителна стъпка към глобалното развитие на турнира, засилване на международното присъствие на клубовете, позициониране на играчите и повишаване на популярността на испанския футбол на стратегически пазар като САЩ.

Проектът е спазил напълно всички федерални разпоредби и не е компрометирал целостта на състезанието, както беше потвърдено от компетентните институции, отговорни за осигуряване на съответствие, които са възразили срещу него по други причини“, коментираха от Ла Лига.

Мачът трябваше да бъде първият в историята на испанското футболно първенство, който ще се проведе извън страната. Битката беше насрочена за 20 декември на стадион „Хард Рок“. Това доведе до протест от страна на играчите.