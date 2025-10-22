Леверкузен и ПСЖ направиха ювелирен мач с 9 гола

Пари Сен Жермен разби Байер Леверкузен със 7:2 в истински шедьовър от третия кръг на Шампионска лига. Двата отбора направиха някои ювелирни изпълнения, но разликите в класите бе огромна. Още през първото полувреме двата тима останаха в намалени състави.

Пари Сен Жермен поведе в резултата в 7-ата минута, когато Нуно Мендеш центрира в наказателното поле на Байер Леверкузен, където Лоик Баде увисна, а това позволи на Уилиан Пачо с глава да вкара топката във вратата на Марк Флекен.

Съдията Хесус Хил Мансано свири първата дузпа за Байер Леверкузен в мача в 23-ата минута, когато Иля Забарни бе притиснат от играч на домакините, падна на терена и игра с ръка. ВАР потвърди решението на съдията на терен.

Алехандро Грималдо изпълни дузпата в 25-ата минута, но топката се спря в левия страничен стълб на вратата на Люка Шевалие.

Поку отправи много опасен удар в 30-ата минута, но топката премина встрани от десния страничен стълб на вратата на Шевалие.

Леверкузен остана с човек по-малко на терена в 33-ата минута. Първоначално съдията Хил Мансано показа само жълт картон на капитана на домакините Роберт Андрих, който с лакът удари Дезире Дуе в лицето. След намесата на ВАР, Мансано преразгледа положението и промени решението си, като изгони с директен червен картон Андрих.

Четири минути по-късно Забарни допусна много груба грешка, изблъска Кофане, който беше сам срещу Шевалие и го събори в наказателното поле. Съдията Хесус Хил Мансано не се и замисли, посочвайки бялата точка и изгони Забарни с директен червен картон.

Алейш Гарсия реализира дузпата, като вкара топката в долния ляв ъгъл на вратата на Шевалие за 1:1 в 38-ата минута.

Това раздразни футболистите на ПСЖ и в 41-ата минута Дезире Дуе вкара топката в долния ляв ъгъл на Флекен за 2:1.

Три минути по-късно Хвича Кварацхелия вкара много красив гол. След неговия удар топката срещна първо десния, а след това и левия стълб преди да премине голлинията и да се озова във вратата на сащисания Флекен.

Пари Сен Жермен вкара и четвърти гол преди края на първото полувреме. В третата минута на добавеното време Дезире Дуе вкара много хубав гол. Той отправи диагонален удар от границата на наказателното поле на Леверкузен и прати топката в долния ляв ъгъл на вратата на Марк Флекен.

Второто полувреме започна с нов гол във вратата на германския отбор. Витиня пусна отличен пас към Нуно Мендеш, който излезе сам срещу Марк Флекен и не пропусна да се разпише.

Алейш Гарсия с ювелирно изпълнение в 53-ата минута направи резултата 2:5, пращайки топката неспасяемо с удар от дистанция в горния ляв ъгъл на вратата на Шевалие.

Усман Дембеле се завърна в игра в Шампионската лига в 63-ата минута, влизайки на мястото на Хвича Кварацхелия.

Само три минути по-късно Дембеле вкара шести гол във вратата на Марк Флекен, правейки резултата 6:2 в полза на Парижани.

Витиня вкара нов много красив гол в 90-ата минута. Португалецът с удар от дъгата вкара топката в долния десен ъгъл на Флекен.

ПСЖ потърси и осми гол в добавеното време, но не успя да реализира такъв.

Пари Сен Жермен е лидер в Шампионска лига с 9 точки и по-добра голова разлика от Арсенал. Байер Леверкузен е 27-и с 2 точки след първите три кръга.

На 5 ноември Леверкузен гостува на Бенфика, а ПСЖ е домакин на Байерн Мюнхен.