Ливърпул сложи край на лошата си серия с бой над Айнтрахт

Ливърпул сложи край на лошата си серия от четири поредни загуби във всички турнири с обрат и победа с 5:1 над Айнтрахт като гост в двубой от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Домакините от Франкфурт поведоха в резултата в 26-ата минута, когато Гьотце пусна остър пас към Расмус Кристенсен, а той стреля към далечния ъгъл и след рикошет в дясната греда, топката влетя във вратата.

Ливърпул се върна в мача по-малко от десет минути по-късно. Андрю Робъртсън изведе Юго Екитике, който излезе сам срещу Михаел Цетерер и се разписа за 1:1. Французинът показа уважение към бившия си тим и не се зарадва на попадението си в 34-ата минута.

След центриране от корнер Върджил ван Дайк се включи от дълбочина и с глава матира Цетерер за 2:1 в 39-ата минута.

Ливърпул покачи още аванса си минута преди края на редовното време. Доминик Собослай центрира от корнер, а този път Ибрахима Конате надскочи всички, за да вкара с глава – 3:1.

Собослай изведе Флориан Вирц в 66-ата минута, а германецът пусна успореден на голлинията пас към Коди Гакпо, който отблизо пласира топката в долния десен ъгъл за 4:1.

Собослай се записа и сред голмайсторите в 70-ата минута, когато с плътен изстрел по земя не остави шанс на Цетерер.

Мърсисайдци имат шест точки на десетото място във временното класиране, а Айнтрахт е 22-ри с три точки.