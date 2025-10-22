Лош старт за България на Мастърса в Китай

Чънду, Китай, 22 октомври 2025 г. — Българският тенис талант Александър Василев започна участието си на Мастърс турнира за юноши до 18 години в Чънду с разочароваща загуба. Братовчедът на Григор Димитров отстъпи на румънеца Яник Александреску след драматичен трисетов двубой – 6:4, 6:7(6), 4:6.

Василев стартира силно и за по-малко от 40 минути спечели първия сет, демонстрирайки увереност и агресивна игра. Във втория обаче пропусна няколко възможности да затвори мача, включително и в тайбрека, където нервите надделяха.

С напредването на срещата българинът допусна спад в първия си сервис, чиято успеваемост падна малко над 50%. Накрая двойните му грешки се оказаха решаващи – Александреску не допусна нито една в ключовите моменти и обърна резултата в своя полза.

Загубата означава, че Василев ще започне турнира от третото място в групата си, но все още има шансове да продължи напред. Първите двама от всяка група се класират за полуфиналите.

По-рано в сряда италианецът Якопо Вазами победи Оскари Палданиус с 6:3, 7:6(4) в друг мач от същата група.

Александър Василев е третият българин в историята, който получава покана за престижния турнир на осемте най-добри юноши в света. През 2018 г. Адриан Андреев завърши трети, а през 2023 г. същото място зае Илиян Радулов.

В група „Б“ са още Андрес Сантамарта Ройг, Макс Шьонхаус, Бенджамин Уилуърт и Джак Кенеди.