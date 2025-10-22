НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 22.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Лош старт за България на Мастърса в Китай

          0
          2
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Чънду, Китай, 22 октомври 2025 г. — Българският тенис талант Александър Василев започна участието си на Мастърс турнира за юноши до 18 години в Чънду с разочароваща загуба. Братовчедът на Григор Димитров отстъпи на румънеца Яник Александреску след драматичен трисетов двубой – 6:4, 6:7(6), 4:6.

          - Реклама -

          Василев стартира силно и за по-малко от 40 минути спечели първия сет, демонстрирайки увереност и агресивна игра. Във втория обаче пропусна няколко възможности да затвори мача, включително и в тайбрека, където нервите надделяха.

          С напредването на срещата българинът допусна спад в първия си сервис, чиято успеваемост падна малко над 50%. Накрая двойните му грешки се оказаха решаващи – Александреску не допусна нито една в ключовите моменти и обърна резултата в своя полза.

          Загубата означава, че Василев ще започне турнира от третото място в групата си, но все още има шансове да продължи напред. Първите двама от всяка група се класират за полуфиналите.

          По-рано в сряда италианецът Якопо Вазами победи Оскари Палданиус с 6:3, 7:6(4) в друг мач от същата група.

          Александър Василев е третият българин в историята, който получава покана за престижния турнир на осемте най-добри юноши в света. През 2018 г. Адриан Андреев завърши трети, а през 2023 г. същото място зае Илиян Радулов.

          В група „Б“ са още Андрес Сантамарта Ройг, Макс Шьонхаус, Бенджамин Уилуърт и Джак Кенеди.

          Чънду, Китай, 22 октомври 2025 г. — Българският тенис талант Александър Василев започна участието си на Мастърс турнира за юноши до 18 години в Чънду с разочароваща загуба. Братовчедът на Григор Димитров отстъпи на румънеца Яник Александреску след драматичен трисетов двубой – 6:4, 6:7(6), 4:6.

          - Реклама -

          Василев стартира силно и за по-малко от 40 минути спечели първия сет, демонстрирайки увереност и агресивна игра. Във втория обаче пропусна няколко възможности да затвори мача, включително и в тайбрека, където нервите надделяха.

          С напредването на срещата българинът допусна спад в първия си сервис, чиято успеваемост падна малко над 50%. Накрая двойните му грешки се оказаха решаващи – Александреску не допусна нито една в ключовите моменти и обърна резултата в своя полза.

          Загубата означава, че Василев ще започне турнира от третото място в групата си, но все още има шансове да продължи напред. Първите двама от всяка група се класират за полуфиналите.

          По-рано в сряда италианецът Якопо Вазами победи Оскари Палданиус с 6:3, 7:6(4) в друг мач от същата група.

          Александър Василев е третият българин в историята, който получава покана за престижния турнир на осемте най-добри юноши в света. През 2018 г. Адриан Андреев завърши трети, а през 2023 г. същото място зае Илиян Радулов.

          В група „Б“ са още Андрес Сантамарта Ройг, Макс Шьонхаус, Бенджамин Уилуърт и Джак Кенеди.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Валери Тодоров спечели медал за България на Европейското първенство по бокс за ученици

          Красимир Попов -
          Българският талант Валери Тодоров осигури нов медал за страната ни на Европейското първенство по бокс за ученици в Будва, след като се класира за...
          Футбол

          Йънг Бойс под напрежение преди сблъсъка с Лудогорец в Лига Европа

          Красимир Попов -
          Йънг Бойс и Лудогорец се изправят един срещу друг в третия кръг на основната фаза на Лига Европа в четвъртък, 23 октомври, от 22:00...
          Футбол

          БФС отложи решението за евентуални санкции след инцидентите на мача Черно море – Левски

          Николай Минчев -
          Дисциплинарната комисия към БФС отложи разглеждането на инцидентите от мача Черно море – Левски за следващото си заседание. Дербито от 12-тия кръг беше белязано...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions