      сряда, 22.10.25
          Мирните преговори за Украйна се разпадат

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Мирните преговори за Украйна навлизат в пълен безпорядък, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп все по-настойчиво призовава Киев да приеме условията на Москва за прекратяване на войната.

          Според европейски дипломат, по време на срещата си с Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври, Тръмп демонстративно захвърлил картите на фронтовата линия, донесени от украинската делегация, и настоял Киев да се съгласи да предаде целия Донбас на Русия.

          „Голямо парче територия вече е загубено“, заяви по-късно Тръмп пред „Фокс“, намеквайки, че Украйна трябва да се примири с настоящото състояние на фронта.

          Зеленски обаче категорично отказва каквито и да е териториални компромиси, настоявайки, че цялостта на Украйна е морален дълг към собствения народ и към света.

          Преговорите все повече напомнят имотна сделка, при която Тръмп разглежда картите като баланс на придобивки, а не като човешка трагедия. По информация на западни медии, включително германския „Билд“, американският пратеник Стив Уиткоф дори погрешно тълкувал руско предложение за „мирно изтегляне“ – като го разбрал в полза на Украйна, което временно замразило санкциите срещу Москва.

          По време на последната среща на седем европейски лидери и Зеленски във Вашингтон през август, украинската делегация отново донесла карти, но американската страна показала своя – „табло на конфликта Русия–Украйна“, в което териториите били разпределени в проценти.

          „Путин иска 100% от Луганск и Донецк“, коментирали участници в срещата

          В крайна сметка Тръмп продължава да настоява за „замразяване на фронтовата линия“, докато Путин предлага да получи целия Донбас в замяна на изтегляне от части на Запорожие и Херсон.

          Така преговорите за мир се превръщат в сблъсък на два напълно различни възгледа – Зеленски вижда в картите раната на своята страна, а Тръмп – сделка, която просто чака подписите си.

          Свят

          Северна Корея изстреля балистични ракети броени дни преди срещата с Доналд Тръмп

          Дамяна Караджова -
          Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег от източното си крайбрежие по посока Японско море, съобщи „Ройтерс“
          Инциденти

          Земетресение от 4,5 по Рихтер разтърси крайбрежието на Родос

          Дамяна Караджова -
          Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер разтърси източната част на Егейско море, край остров Родос в Гърция, рано тази сутрин, 22 октомври.
          Крими

          Обирът в Лувъра: щети за 88 милиона евро

          Дамяна Караджова -
          Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро.

