Мирните преговори за Украйна навлизат в пълен безпорядък, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп все по-настойчиво призовава Киев да приеме условията на Москва за прекратяване на войната.

Според европейски дипломат, по време на срещата си с Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври, Тръмп демонстративно захвърлил картите на фронтовата линия, донесени от украинската делегация, и настоял Киев да се съгласи да предаде целия Донбас на Русия.

„Голямо парче територия вече е загубено“, заяви по-късно Тръмп пред „Фокс“, намеквайки, че Украйна трябва да се примири с настоящото състояние на фронта.

Зеленски обаче категорично отказва каквито и да е териториални компромиси, настоявайки, че цялостта на Украйна е морален дълг към собствения народ и към света.

Преговорите все повече напомнят имотна сделка, при която Тръмп разглежда картите като баланс на придобивки, а не като човешка трагедия. По информация на западни медии, включително германския „Билд“, американският пратеник Стив Уиткоф дори погрешно тълкувал руско предложение за „мирно изтегляне“ – като го разбрал в полза на Украйна, което временно замразило санкциите срещу Москва.

По време на последната среща на седем европейски лидери и Зеленски във Вашингтон през август, украинската делегация отново донесла карти, но американската страна показала своя – „табло на конфликта Русия–Украйна“, в което териториите били разпределени в проценти.

„Путин иска 100% от Луганск и Донецк“, коментирали участници в срещата

В крайна сметка Тръмп продължава да настоява за „замразяване на фронтовата линия“, докато Путин предлага да получи целия Донбас в замяна на изтегляне от части на Запорожие и Херсон.

Така преговорите за мир се превръщат в сблъсък на два напълно различни възгледа – Зеленски вижда в картите раната на своята страна, а Тръмп – сделка, която просто чака подписите си.