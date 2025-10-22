НА ЖИВО
      сряда, 22.10.25
          Начало България Общество

          Моловете отказват да поставят металдетектори след инцидента в София

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          След спешната среща между ръководството на МВР и мениджърите на големите търговски центрове в София, стана ясно, че моловете няма да инсталират металдетектори на входовете си.

          „Не можем да сложим металдетектори навсякъде“, заяви Мая Маринова, управител на търговски центрове в София и Пловдив и представител на Българската асоциация на ритейл центровете.

          Тя обясни, че металдетекторите не могат да предотвратят всички заплахи, тъй като „засичат метала, но не и пластмасов нож или парче стъкло“.

          „Убийството на дете можеше да се случи и с друг материал. Ако някой иска да внесе оръжие – той знае откъде да мине“, подчерта Маринова

          По думите ѝ намаляването на броя на входовете също не е възможно, тъй като търговските центрове имат множество аварийни и служебни изходи.

          Маринова е категорична, че постоянното полицейско присъствие в моловете е най-ефективната мярка за сигурност на посетителите.

          Инцидентите в търговски центрове в столицата станаха повод за срещата между МВР и мениджърите. На 19 октомври 15-годишно момче беше смъртоносно намушкано от свой връстник в софийски мол, а пет дни по-рано 49-годишен мъж беше задържан, след като размахвал мачете в друг търговски център.

          - Реклама -

          Политика

          Бойко Борисов: Предлагаме отново Рая Назарян за председател на парламента

          Дамяна Караджова -
          „За нас е задължителна ротацията на председателя на Народното събрание. На една година трите партии ще се ротират.
          Политика

          Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее

          Георги Петров -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че при настоящата конфигурация управлението е изключително нестабилно и не може да продължи дълго. „Със 100 души това правителство...
          Инциденти

          Хотел „Негреско“ в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск

          Дамяна Караджова -
          Днес собствениците на имоти във ваканционното селище Елените ще решат дали да бъде изготвен колективен иск.

          ТВ "ЕВРОКОМ"

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

