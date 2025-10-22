Моловете отказват да поставят металдетектори след инцидента в София

След спешната среща между ръководството на МВР и мениджърите на големите търговски центрове в София, стана ясно, че моловете няма да инсталират металдетектори на входовете си.

„Не можем да сложим металдетектори навсякъде", заяви Мая Маринова, управител на търговски центрове в София и Пловдив и представител на Българската асоциация на ритейл центровете.

Тя обясни, че металдетекторите не могат да предотвратят всички заплахи, тъй като „засичат метала, но не и пластмасов нож или парче стъкло“.

„Убийството на дете можеше да се случи и с друг материал. Ако някой иска да внесе оръжие – той знае откъде да мине“, подчерта Маринова

По думите ѝ намаляването на броя на входовете също не е възможно, тъй като търговските центрове имат множество аварийни и служебни изходи.

Маринова е категорична, че постоянното полицейско присъствие в моловете е най-ефективната мярка за сигурност на посетителите.

Инцидентите в търговски центрове в столицата станаха повод за срещата между МВР и мениджърите. На 19 октомври 15-годишно момче беше смъртоносно намушкано от свой връстник в софийски мол, а пет дни по-рано 49-годишен мъж беше задържан, след като размахвал мачете в друг търговски център.