Москва: Диалогът с Тръмп не е прекъснат

Москва, 22 октомври 2025 г. — Русия заяви, че подготовката за планираната среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп продължава, въпреки че Вашингтон обяви отлагането ѝ.
Държавният глава на САЩ съобщи миналата седмица, че възнамерява да проведе втори кръг преговори с Путин в Будапеща, след неуспешната среща на върха в Аляска през август. По-късно обаче Тръмп заяви, че отлага визитата, защото не иска „безсмислена“ среща, която няма да доведе до конкретни резултати.
По думите на американски източници, президентът е все по-разочарован от отказа на Москва да приеме примирие в продължаващия вече близо четири години конфликт в Украйна. Опитите на Тръмп да убеди Кремъл да направи отстъпки по ключови въпроси засега остават без успех.
Въпреки това, руската страна настоява, че процесът на подготовка не е спрян.
Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков потвърди, че дипломатическите канали между двете страни остават активни.
Анализатори в Москва смятат, че евентуалната среща в Будапеща може да се превърне в ключов тест за възможностите за възстановяване на диалога между двете ядрени сили. Според тях обаче шансовете за бърз пробив остават ограничени, тъй като позициите на Москва и Вашингтон по украинския въпрос остават твърдо противоположни.
