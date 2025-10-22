Москва: Диалогът с Тръмп не е прекъснат

Москва, 22 октомври 2025 г. — Русия заяви, че подготовката за планираната среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп продължава, въпреки че Вашингтон обяви отлагането ѝ.

- Реклама -

Държавният глава на САЩ съобщи миналата седмица, че възнамерява да проведе втори кръг преговори с Путин в Будапеща, след неуспешната среща на върха в Аляска през август. По-късно обаче Тръмп заяви, че отлага визитата, защото не иска „безсмислена“ среща, която няма да доведе до конкретни резултати.

По думите на американски източници, президентът е все по-разочарован от отказа на Москва да приеме примирие в продължаващия вече близо четири години конфликт в Украйна. Опитите на Тръмп да убеди Кремъл да направи отстъпки по ключови въпроси засега остават без успех.

Въпреки това, руската страна настоява, че процесът на подготовка не е спрян.

„Никой не иска да губи време – нито президентът Тръмп, нито президентът Путин“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, коментирайки решението на американския лидер.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков потвърди, че дипломатическите канали между двете страни остават активни.

„Ние казваме, че подготовката за срещата на върха продължава“, посочи Рябков, цитиран от руските държавни медии.

Анализатори в Москва смятат, че евентуалната среща в Будапеща може да се превърне в ключов тест за възможностите за възстановяване на диалога между двете ядрени сили. Според тях обаче шансовете за бърз пробив остават ограничени, тъй като позициите на Москва и Вашингтон по украинския въпрос остават твърдо противоположни.