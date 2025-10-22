Наказателната акция на Байерн продължи и срещу Брюж

Байерн Мюнхен записа 12-а поредна победа от началото на сезона. Баварците разбиха с 4:0 у дома Брюж в мач от третия кръг на Шампионска лига. Точни за успеха на германският гранд бяха Ленарт Карл в 5-ата минута, за когото това беше дебютен гол, Хари Кейн (14), Луис Диас (34) и Николас Джаксън (79).

Възпитаниците на Венсан Компани продължават да са с пълен актив от 9 точки. Тимът заема второ място, тъй като има по-лоша голова разлика от ПСЖ. Брюж е на 20-о място с три точки.

Байерн поведе в резултата още в 5-ата минута. Ленарт Карл получи топката в центъра на терена от Хари Кейн, премина с лекота през няколко защитници и с брилянтен удар извън наказателното поле вкара за 1:0. Така офанзивният футболист се превърна в най-младия футболист с гол за Байерн в Шампионска лига. Той е на 17 години и 242 дни, като досегашното постижение беше на Джамал Мусиала, който вкара на 17 години и 363 дни.

В 10-ата минута Ленарт Карл отново се прояви, като комбинира с Александър Павлович и той беше близо до това да удвои преднината на домакините, но Нордин Якерс се разтегна и изби топката в гредата. Последва още един изстрел на Карл и спасяване на вратарят, но второто попадение не закъсня.

Баварците удвоиха в 14-ата минута. Луис Диас подаде към Конрад Лаймер отляво в наказателното поле. Австриецът намери Хари Кейн на далечната греда, а англичанинът на празна врата нямаше как да сбърка. Това беше гол №401 в кариерата на англичанина.

В 34-ата минута Байерн вкара трети гол. Йонатан Та подаде към Конрад Лаймер отляво. Крайният защитник напредна и подаде към Луис Диас в наказателното поле. Колумбиецът отправи силен удар под гредата, с който направи резултата 3:0.

Малко преди края на първата част удар на Луис Диас беше спасен. Топката се озова в Хари Кейн, който уцели гредата.

В 51-вата минута Кейн се освободи и стреля към далечния ъгъл, но рикошет в крака на Мехеле доведе до корнер.

В 79-ата минута Байерн стигна до трети гол. Конрад Лаймер подаде към Майкъл Олисе отляво. Французинът пусна отличен пас към Лаймер, който отправи удар от 11-12 метра, но защитник го блокира. Топката се озова в Николас Джаксън, а сенегалецът отблизо вкара за 4:0.

Малко след това дебют в турнира направи и 17-годишния Уиздъм Майк. Младокът влезе на мястото на Луис Диас.