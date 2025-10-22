НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Най-малко 40 мигранти загинаха при корабокрушение край бреговете на Тунис

          1
          25
          Снимка: aa.com.tr
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Най-малко 40 мигранти от държави в Субсахарска Африка са загинали при корабокрушение край бреговете на Тунис, съобщи АФП, позовавайки се на местните власти. Още 30 души са били спасени.

          „Първоначалните разследвания показват, че на борда на плавателния съд е имало 70 души,“ заяви Уалид Штабри, говорител на прокуратурата в град Махдия.

          „Открити са 40 тела, включително на бебета, а 30 души са били спасени. Всички те са от държави в Субсахарска Африка,“ добави той.

          - Реклама -

          Инцидентът се е случил край югоизточното крайбрежие на страната, в район, който често се използва от мигранти, опитващи се да достигнат Европа през Средиземно море.

          Тунис, разположен само на 145 км от италианския остров Лампедуза, е ключова транзитна точка за хиляди африкански мигранти, тръгващи към Европа.

          Според Агенцията на ООН за бежанците (UNHCR), от началото на годината в Италия са пристигнали над 55 000 нередовни мигранти, като повечето са отплавали от Либия, а около 4 000 – от Тунис.

          Централносредиземноморският маршрут остава един от най-смъртоносните в света – по данни на Международната организация по миграция (IOM) от 2014 г. досега 32 803 души са загинали или изчезнали безследно по пътя към Европа.

          Най-малко 40 мигранти от държави в Субсахарска Африка са загинали при корабокрушение край бреговете на Тунис, съобщи АФП, позовавайки се на местните власти. Още 30 души са били спасени.

          „Първоначалните разследвания показват, че на борда на плавателния съд е имало 70 души,“ заяви Уалид Штабри, говорител на прокуратурата в град Махдия.

          „Открити са 40 тела, включително на бебета, а 30 души са били спасени. Всички те са от държави в Субсахарска Африка,“ добави той.

          - Реклама -

          Инцидентът се е случил край югоизточното крайбрежие на страната, в район, който често се използва от мигранти, опитващи се да достигнат Европа през Средиземно море.

          Тунис, разположен само на 145 км от италианския остров Лампедуза, е ключова транзитна точка за хиляди африкански мигранти, тръгващи към Европа.

          Според Агенцията на ООН за бежанците (UNHCR), от началото на годината в Италия са пристигнали над 55 000 нередовни мигранти, като повечето са отплавали от Либия, а около 4 000 – от Тунис.

          Централносредиземноморският маршрут остава един от най-смъртоносните в света – по данни на Международната организация по миграция (IOM) от 2014 г. досега 32 803 души са загинали или изчезнали безследно по пътя към Европа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Гутериш призова Израел да спази решението на Международния наказателен съд

          Красимир Попов -
          Израел трябва да се съобрази с решението на Международния наказателен съд (МНС), което го задължава да гарантира, че палестинците имат осигурени основните нужди за...
          Политика

          САЩ нанесоха нов удар по предполагаема лодка за трафик на наркотици в Тихия океан

          Красимир Попов -
          Двама души бяха убити при американски въздушен удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици, в Тихия океан, съобщи министърът на отбраната на...
          Крими

          Куба арестува китайския наркобарон „Брат Уан“, издирван от САЩ – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Куба е арестувала китайския наркобарон Жи Донг Жанг, известен с псевдонима „Брат Уан“, който избяга от ареста в Мексико през юли и е издирван...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions