Най-малко 40 мигранти загинаха при корабокрушение край бреговете на Тунис

Най-малко 40 мигранти от държави в Субсахарска Африка са загинали при корабокрушение край бреговете на Тунис, съобщи АФП, позовавайки се на местните власти. Още 30 души са били спасени.
Инцидентът се е случил край югоизточното крайбрежие на страната, в район, който често се използва от мигранти, опитващи се да достигнат Европа през Средиземно море.
Тунис, разположен само на 145 км от италианския остров Лампедуза, е ключова транзитна точка за хиляди африкански мигранти, тръгващи към Европа.
Според Агенцията на ООН за бежанците (UNHCR), от началото на годината в Италия са пристигнали над 55 000 нередовни мигранти, като повечето са отплавали от Либия, а около 4 000 – от Тунис.
Централносредиземноморският маршрут остава един от най-смъртоносните в света – по данни на Международната организация по миграция (IOM) от 2014 г. досега 32 803 души са загинали или изчезнали безследно по пътя към Европа.
Сериозна бройка!