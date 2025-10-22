Най-малко 40 мигранти загинаха при корабокрушение край бреговете на Тунис

Най-малко 40 мигранти от държави в Субсахарска Африка са загинали при корабокрушение край бреговете на Тунис, съобщи АФП, позовавайки се на местните власти. Още 30 души са били спасени.

„Първоначалните разследвания показват, че на борда на плавателния съд е имало 70 души,“ заяви Уалид Штабри, говорител на прокуратурата в град Махдия.

„Открити са 40 тела, включително на бебета, а 30 души са били спасени. Всички те са от държави в Субсахарска Африка," добави той.

Инцидентът се е случил край югоизточното крайбрежие на страната, в район, който често се използва от мигранти, опитващи се да достигнат Европа през Средиземно море.

Тунис, разположен само на 145 км от италианския остров Лампедуза, е ключова транзитна точка за хиляди африкански мигранти, тръгващи към Европа.

Според Агенцията на ООН за бежанците (UNHCR), от началото на годината в Италия са пристигнали над 55 000 нередовни мигранти, като повечето са отплавали от Либия, а около 4 000 – от Тунис.

Централносредиземноморският маршрут остава един от най-смъртоносните в света – по данни на Международната организация по миграция (IOM) от 2014 г. досега 32 803 души са загинали или изчезнали безследно по пътя към Европа.