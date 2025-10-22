НОИ обясни кога се спират и възстановяват пенсиите за инвалидност

Националният осигурителен институт (НОИ) публикува важна информация относно продължаването на изплащането на инвалидните пенсии, като уточни, че това ще зависи от датата на подаване на заявлението за преосвидетелстване.

„Съгласно Закона за здравето регионалните картотеки на медицинската експертиза трябва да уведомяват лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от четири месеца преди изтичането на срока, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК", напомнят от НОИ.

За да продължи получаването на пенсията, лицето трябва да подаде заявление за преосвидетелстване в съответната регионална картотека.

НОИ подчертава, че според последните промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, решаващо е кога е подадено заявлението.

*Ако заявлението е подадено до датата на изтичане на срока на последното решение на ТЕЛК/НЕЛК, пенсията и добавката за чужда помощ се изплащат без прекъсване.

*Ако заявлението е подадено след изтичането на срока, изплащането се възстановява от датата на преосвидетелстването.

„Промените влизат в сила за заявления за преосвидетелстване, подадени от 2 декември 2025 г. и след тази дата“, уточняват от института.

Новите правила имат за цел да гарантират по-ясен и предвидим процес за хората с трайно намалена работоспособност.