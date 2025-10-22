НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 22.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Нюкасъл прегази Бенфика с Жозе Моуриньо

          Отборът на Еди Хау получи заслужени аплодисменти от публиката, докато Жозе Моуриньо и неговият състав от Лисабон ще трябва бързо да намерят решения

          0
          9
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Нюкасъл Юнайтед постигна впечатляваща победа с 3:0 над Бенфика в мач от груповата фаза на Шампионската лига. Англичаните показаха зряла игра и пълен контрол през по-голямата част от двубоя, докато португалците не успяха да се възползват от силното си начало.

          - Реклама -

          Бенфика започна активно и още в първите минути Доди Лукебакио уцели гредата след бърза контраатака. Въпреки това Нюкасъл постепенно пое инициативата и в 32-рата минута откри резултата. Джейкъб Мърфи проби по дясното крило и центрира прецизно към Антъни Гордън, който с точен удар направи 1:0.

          След почивката домакините заиграха още по-уверено. В 70-ата минута Ник Поуп хвърли дълга топка напред, която изненада защитата на Бенфика. Харви Барнс, появил се като резерва, овладя и с мощен удар удвои преднината – 2:0.

          Бенфика опита да се върне в мача, но атаките им бяха беззъби, а Нюкасъл наказа всяка грешка. В 83-ата минута отново Барнс, този път след пас на Гордън, оформи крайното 3:0.

          Антъни Гордън беше най-активният футболист на терена – вкара гол, подаде за друг и непрекъснато тормозеше защитата на гостите. Ник Поуп също се отличи с няколко решителни намеси и дори асистенция при втория гол.

          След тази победа Нюкасъл записа втори пореден успех в групата и се изкачи на върха с пълен актив от точки. За Бенфика поражението е трето поред и поставя сериозно под въпрос шансовете им за продължаване напред в турнира.

          Отборът на Еди Хау получи заслужени аплодисменти от публиката, докато Жозе Моуриньо и неговият състав от Лисабон ще трябва бързо да намерят решения.

          Нюкасъл Юнайтед постигна впечатляваща победа с 3:0 над Бенфика в мач от груповата фаза на Шампионската лига. Англичаните показаха зряла игра и пълен контрол през по-голямата част от двубоя, докато португалците не успяха да се възползват от силното си начало.

          - Реклама -

          Бенфика започна активно и още в първите минути Доди Лукебакио уцели гредата след бърза контраатака. Въпреки това Нюкасъл постепенно пое инициативата и в 32-рата минута откри резултата. Джейкъб Мърфи проби по дясното крило и центрира прецизно към Антъни Гордън, който с точен удар направи 1:0.

          След почивката домакините заиграха още по-уверено. В 70-ата минута Ник Поуп хвърли дълга топка напред, която изненада защитата на Бенфика. Харви Барнс, появил се като резерва, овладя и с мощен удар удвои преднината – 2:0.

          Бенфика опита да се върне в мача, но атаките им бяха беззъби, а Нюкасъл наказа всяка грешка. В 83-ата минута отново Барнс, този път след пас на Гордън, оформи крайното 3:0.

          Антъни Гордън беше най-активният футболист на терена – вкара гол, подаде за друг и непрекъснато тормозеше защитата на гостите. Ник Поуп също се отличи с няколко решителни намеси и дори асистенция при втория гол.

          След тази победа Нюкасъл записа втори пореден успех в групата и се изкачи на върха с пълен актив от точки. За Бенфика поражението е трето поред и поставя сериозно под въпрос шансовете им за продължаване напред в турнира.

          Отборът на Еди Хау получи заслужени аплодисменти от публиката, докато Жозе Моуриньо и неговият състав от Лисабон ще трябва бързо да намерят решения.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Сити постигна комфортна победа с 2:0 в гостуването си на Виляреал от 3-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига. "Гражданите" контролираха събитията...
          Спорт

          Автогол не разколеба Борусия Дортмунд в Копенхаген

          Станимир Бакалов -
          Борусия Дортмунд победи Копенхаген като гост с 4:2 в среща от третия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Два гола за вестфалци реализира...
          Спорт

          Леверкузен и ПСЖ направиха ювелирен мач с 9 гола

          Станимир Бакалов -
          Пари Сен Жермен разби Байер Леверкузен със 7:2 в истински шедьовър от третия кръг на Шампионска лига. Двата отбора направиха някои ювелирни изпълнения, но...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions