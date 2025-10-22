Нюкасъл прегази Бенфика с Жозе Моуриньо

Нюкасъл Юнайтед постигна впечатляваща победа с 3:0 над Бенфика в мач от груповата фаза на Шампионската лига. Англичаните показаха зряла игра и пълен контрол през по-голямата част от двубоя, докато португалците не успяха да се възползват от силното си начало.

Бенфика започна активно и още в първите минути Доди Лукебакио уцели гредата след бърза контраатака. Въпреки това Нюкасъл постепенно пое инициативата и в 32-рата минута откри резултата. Джейкъб Мърфи проби по дясното крило и центрира прецизно към Антъни Гордън, който с точен удар направи 1:0.

След почивката домакините заиграха още по-уверено. В 70-ата минута Ник Поуп хвърли дълга топка напред, която изненада защитата на Бенфика. Харви Барнс, появил се като резерва, овладя и с мощен удар удвои преднината – 2:0.

Бенфика опита да се върне в мача, но атаките им бяха беззъби, а Нюкасъл наказа всяка грешка. В 83-ата минута отново Барнс, този път след пас на Гордън, оформи крайното 3:0.

Антъни Гордън беше най-активният футболист на терена – вкара гол, подаде за друг и непрекъснато тормозеше защитата на гостите. Ник Поуп също се отличи с няколко решителни намеси и дори асистенция при втория гол.

След тази победа Нюкасъл записа втори пореден успех в групата и се изкачи на върха с пълен актив от точки. За Бенфика поражението е трето поред и поставя сериозно под въпрос шансовете им за продължаване напред в турнира.

Отборът на Еди Хау получи заслужени аплодисменти от публиката, докато Жозе Моуриньо и неговият състав от Лисабон ще трябва бързо да намерят решения.