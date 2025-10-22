НА ЖИВО
          - Реклама -
          Обирът в Лувъра: щети за 88 милиона евро

          Снимка: БГНЕС
          Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро, предаде „Франс прес“. Прокурорката уточни, че това е само икономическият аспект на зрелищната кражба.

          „Щетите са оценени на 88 милиона евро — сума изключително впечатляваща, но несравнима с историческия ущърб“, заяви Бекюо пред „Ер Те Ел“.
          „Престъпниците няма да спечелят тази сума, ако им хрумне много лошата идея да стопят тези бижута“, добави тя.

          Парижката прокурорка потвърди, че четирима души са били идентифицирани на място по време на обира, но около тях е действал цял екип, подпомагал извършителите.

          Френският министър на правосъдието призна пропуски в сигурността на Лувъра Френският министър на правосъдието призна пропуски в сигурността на Лувъра

          Запитана дали е възможно да има съучастници сред персонала на музея, Бекюо отбеляза, че не може нито да потвърди, нито да отрече подобна версия на този етап.

          Крадците са използвали камион-стълба, нает с фалшив аргумент за преместване, за да проникнат в една от галериите малко след отварянето на музея в неделя сутринта.
          Откраднати са осем наполеонови бижута.

          В разследването са мобилизирани около 100 следователи. Междувременно директорът на музея ще трябва да отговори пред парламентарната комисия по култура как е било възможно обирът да се случи посред бял ден и да продължи едва седем минути.

          В реч пред Националното събрание министърът на културата защити музея и отхвърли твърденията, че охранителните камери не са работили правилно.

          - Реклама -

