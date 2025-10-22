Очаква се позиция на прокуратурата по случая с тройното убийство в Бургаско

Прокуратурата се очаква да даде информация по разследването на тройното убийство в Бургаско.

В Районното управление – Руен е получен сигнал, че в село Люляково 25-годишен мъж е прострелял леля си, майка си, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.



Въпреки нараняването, момчето успяло да избяга от къщата и да подаде сигнал за случилото се.

Пристигналият полицейски екип установил, че къщата гори. След потушаването на пожара са открити три овъглени тела.

Мотивите тепърва ще се изясняват.