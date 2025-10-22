НА ЖИВО
      сряда, 22.10.25
          Начало България Крими

          Очаква се позиция на прокуратурата по случая с тройното убийство в Бургаско

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Прокуратурата се очаква да даде информация по разследването на тройното убийство в Бургаско.

          В Районното управление – Руен е получен сигнал, че в село Люляково 25-годишен мъж е прострелял леля си, майка си, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.

          ТРАГЕДИЯ: Брутално тройно убийство и пожар в Бургаско, има задържан (ВИДЕО)


          Въпреки нараняването, момчето успяло да избяга от къщата и да подаде сигнал за случилото се.

          Пристигналият полицейски екип установил, че къщата гори. След потушаването на пожара са открити три овъглени тела.
          Мотивите тепърва ще се изясняват.

          ТРАГЕДИЯ: Брутално тройно убийство и пожар в Бургаско, има задържан (ВИДЕО)


          Политика

          Бойко Борисов: Предлагаме отново Рая Назарян за председател на парламента

          Дамяна Караджова -
          „За нас е задължителна ротацията на председателя на Народното събрание. На една година трите партии ще се ротират.
          Политика

          Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее

          Георги Петров -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че при настоящата конфигурация управлението е изключително нестабилно и не може да продължи дълго. „Със 100 души това правителство...
          Инциденти

          Хотел „Негреско“ в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск

          Дамяна Караджова -
          Днес собствениците на имоти във ваканционното селище Елените ще решат дали да бъде изготвен колективен иск.

