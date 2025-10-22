Очаква се позиция на прокуратурата по случая с тройното убийство в Бургаско

Прокуратурата се очаква да даде информация по разследването на тройното убийство в Бургаско.
- Реклама -
В Районното управление – Руен е получен сигнал, че в село Люляково 25-годишен мъж е прострелял леля си, майка си, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.
Въпреки нараняването, момчето успяло да избяга от къщата и да подаде сигнал за случилото се.
Пристигналият полицейски екип установил, че къщата гори. След потушаването на пожара са открити три овъглени тела.
Мотивите тепърва ще се изясняват.
Прокуратурата се очаква да даде информация по разследването на тройното убийство в Бургаско.
- Реклама -
В Районното управление – Руен е получен сигнал, че в село Люляково 25-годишен мъж е прострелял леля си, майка си, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.
Въпреки нараняването, момчето успяло да избяга от къщата и да подаде сигнал за случилото се.
Пристигналият полицейски екип установил, че къщата гори. След потушаването на пожара са открити три овъглени тела.
Мотивите тепърва ще се изясняват.