      сряда, 22.10.25
          Осимен донесе важна победа на Галатасарай

          Турският гранд лесно се справи с Бодьо Глимт

          Станимир Бакалов
          В Истанбул Галатасарай записа втора поредна победа в Шампионска лига. Турският гранд би норвежкия Бодьо/Глимт с 3:1. Нигерийският нападател Виктор Осимен вкара два гола до почивката, а изпусна и още едно положение за хеттрик, а през втората част турският национал Юнус Акгюн се разписа за 3:0.

          Почетен гол за норвежците вкара резервата Андреас Хелмерсен. Още в 3-ата минута Марио Лемина пусна перфектен извеждащ пас към Осимен, който излезе сам срещу Никита Хайкин и го преодоля за 1:0.

          Галатасарай удари за втори път в 33-ата минута. Бьоркан допусна много груба грешка, връщайки една топка към вратаря Хайкин, но тя попадна право в краката на Осимен. Нигериецът без проблеми вкара за 2:0.

          Юнус Акгюн направи преднината класическа в 60-ата минута. Първият му удар бе блокиран от защитник на гостите, а след това топката рикошира във вратаря Хайкин и се върна в Юнус, който при добавката не пропусна да вкара в опразнената врата – 3:0.

          В 63-ата минута Хакон Евейен стреля от границата на наказателното поле на Галатасарай, но встрани от левия страничен стълб Четвърт час преди края Бьоркан центрира в наказателното поле, Андреас Хелмерсен бе изпуснат и с глава вкара топката във вратата на Чакър – 3:1.

