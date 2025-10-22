НА ЖИВО
          От днес билетите за двубоя ЦСКА – Берое са в продажба

          Цените на пропуските са между 15 и 170 лева, а срещата започва в неделя от 17:15 часа

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Берое от 13-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 26 октомври (неделя) от 17:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

          Пропуски могат да бъдат закупени онлайн , на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 25 октомври (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 26 октомври (работно време 11:00 ч. – до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“, считано от днес (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

          Цените на билетите са както следва:

          Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

          Сектор А, ложи – 35 лв.

          Сектор А – 27 лв.

          Сектор Г – 15 лв.

          Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

          Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени в официалния фен магазин пред ст. „Българска армия“, както и онлайн.

          ВАЖНО!

          В деня на мача (26 октомври) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 11:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

          Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени единствено онлайн – преди срещата няма да бъдат продавани физически на касите на стадиона.

          Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 16:00 ч.

