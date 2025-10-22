НА ЖИВО
          Парламентарната комисия отхвърли ветото на президента Радев върху промените в Закона за ДАНС

          Вътрешната комисия в Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за ДАНС, според които председателят на агенцията вече ще се избира от парламента, а не от министър-председателя.

          По време на заседанието народните представители обсъдиха мотивите на държавния глава, представени от Иванка Иванова, съветник по правните въпроси на президента. На заседанието присъстваше и Димитър Стоянов, секретар по сигурността и отбраната в президентската институция.

          След обсъждането се проведе гласуване, при което 10 депутати гласуваха за отхвърляне на ветото, един беше „против“, а четирима се въздържаха.

          „Решението на комисията проправя пътя към повторното гласуване на закона в пленарна зала,“ коментираха парламентарни източници.

          С отхвърлянето на ветото законопроектът ще бъде подложен на ново гласуване в пленарна зала, където за окончателното му приемане ще е необходимо обикновено мнозинство.

          - Реклама -

