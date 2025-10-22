НА ЖИВО
          Полският външен министър Радослав Сикорски се надява украински дронове да извадят от строя петролопровода „Дружба“

          Снимка: mediapool.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Полският външен министър Радослав Сикорски предизвика нов дипломатически скандал, след като заяви, че се надява украински дронове да унищожат петролопровода „Дружба“, който доставя руски петрол до Унгария, съобщи „Киев Индипендънт“.

          „Надявам се вашият смел сънародник, майор Мадяр, най-накрая да успее да унищожи петролопровода, който захранва военната машина на Путин, и че ще получавате петрола си през Хърватия,“ написа Сикорски в платформата X, обръщайки се към унгарския външен министър Петер Сиярто.

          Изявлението идва на фона на напрежение между Варшава и Будапеща по редица въпроси, включително отношението към Русия и подкрепата за Украйна.

          Сикорски визира Роберт Бровди, украински офицер от унгарски произход и командир на дроновите сили, известен с позивната „Мадяр“. Бровди е забранен за влизане в Унгария заради участието му в украински атаки с дронове срещу обекти, свързани с „Дружба“ – най-голямата система от петролопроводи, пренасяща руски петрол до Централна Европа.

          След началото на руската инвазия през 2022 г. повечето страни от ЕС прекратиха покупките на руски петрол, но към 2025 г. Словакия и Унгария – чиито правителства поддържат по-меко отношение към Москва – продължават да използват руския петролопровод.

          Изказването на Сикорски последва спор между Полша и Унгария заради решението на полски съд, който отказа да екстрадира украински гражданин, заподозрян в саботаж на газопроводите „Северен поток“ през 2022 г.

          Изявлението на Сикорски бе посрещнато остро в Будапеща, където медии го определиха като „безотговорна провокация“, която заплашва стратегическите енергийни интереси на Унгария.

