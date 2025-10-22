ПСВ Айндховен унижи Наполи и Конте

ПСВ Айндховен разби с 6:2 у дома Наполи. Срещата беше от третия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Два гола за успеха вкара Денис Ман (54,80), а по веднъж се разписаха Исмаел Сайбари (38), Рикардо Пепи (87), Кухаиб Друиех (89), а в 35-ата минута Алесандро Бонджорно си вкара автогол. За южняците два гола вкара Скот МакТоминей (31,86).

С успеха „филипсите“ събраха 4 точки и заемат 11-о място във временното класиране. Наполи е с три на 22-а позиция.

Домакините можеше да поведат в 11-ата минута, но Ваня Милинкович-Савич се справи с опасен удар на Денис Ман. В 20-ата минута гол на Исмаел Сайбари беше отменен заради засада.

В 31-ата минута Наполи поведе. Скот МакТоминей засече с глава подаване на Леонардо Спинацола и се разписа за 0:1.

Четири минути след това „филипсите“ изравниха, след като Алесандро Бонджорно порази собствената си врата. В 38-ата минута ПСВ вече беше напред в резултата. Исмаел Сайбари се озова сам срещу вратаря след подаване на Гуус Тил и отлична солова акция и не сбърка – 2:1.

Десет минути след почивката Мауро Жуниор намери Денис Ман в наказателното поле и румънското крило не сбърка за 3:1. В 76-ата минута Наполи остана с човек по-малко, след като Лоренцо Лука беше изгонен.

В 80-ата минута домакините стигнаха и до четвърти гол. Разписа се за втори път Денис Ман. Този път фланговият футболист получи подаване от Джоуи Феерман около точката за изпълнение на дузпа и вкара за 4:1.

Шест минути след това Скот МакТоминей беше точен с глава след подаване на Давид Нерес и върна пасива на своя отбор на две попадения.

Веднага след това ПСВ вкара и пето попадение. Разписа се Рикардо Пепи. Американецът получи подаване от Кухаиб Дриуех и с удар отблизо вкара за 5:2.

Минута преди края на редовното време домакините стигнаха и до шести гол. Дриуех получи отлично подаване и с удар от средна дистанция матира Милинкович-Савич.