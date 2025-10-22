НА ЖИВО
          Руски дронове убиха двама души в Киев

          Най-малко двама души са загинали, а десетки са ранени след руски удари по украинската столица Киев през изминалата нощ, съобщиха местните власти.

          „Броят на жертвите в столицата нарасна на двама“, написа в Telegram представителят на градската администрация Тимур Ткаченко, като уточни, че атаките са били извършени с дронове.

          По думите на украинския министър на енергетиката Свитлана Гринчук, Русия е нанесла „масирана атака“ срещу енергийната инфраструктура на страната.

          Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че няколко жилищни сгради са били повредени, а някои райони на града са останали без електрозахранване.

          „Столицата беше подложена на мощна атака с дронове. Има ранени, нанесени са щети по домове и инфраструктура“, заяви Кличко.

          Според украинските власти подобни удари са били извършени и в три други региона, включително Запорожие, където няколко души са били ранени, а хиляди домакинства са останали без ток.

          Атаките идват в момент на дипломатическо напрежение, след като текущият президент на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага планираната си среща с руския лидер Владимир Путин в Будапеща, тъй като не вижда „смисъл“ от разговори, докато бойните действия продължават.

          

