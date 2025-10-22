Съдът подновява делото за убийството на Пейо Пеев

В сряда Софийският градски съд ще разгледа делото за убийството на Пейо Пеев. Процесът продължава повече от година след тежкото престъпление, извършено през януари 2024 г.

Обвиняеми са Габриела Славова – съпруга на жертвата, и Красимира Трифонова, нейната майка и бивша дипломатка. Според прокуратурата двете жени са убили Пеев по особено жесток начин, след което са се опитали да прикрият престъплението, подпалвайки автомобила му на Витоша.

Според съдебно-медицинската експертиза Пейо Пеев е бил удушен преди тялото му да бъде изгорено.

На 1 април 2025 г. съдът даде ход на делото по същество, въпреки искането на защитата на Трифонова процесът да бъде отложен, докато приключи назначената психиатрична експертиза. През юни експертите заключиха, че Трифонова няма психиатрично заболяване и може да носи наказателна отговорност.

Габриела Славова в момента е под домашен арест и носи електронна гривна. Очаква се съдът да изслуша допълнителни свидетели и експертизи преди финалните пледоарии.