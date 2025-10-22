НА ЖИВО
          САЩ нанесоха нов удар по предполагаема лодка за трафик на наркотици в Тихия океан

          Снимка: БГНЕС
          Двама души бяха убити при американски въздушен удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици, в Тихия океан, съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от АФП.

          Това е първата подобна атака в региона, част от разширяващата се операция на Вашингтон срещу т.нар. „наркотерористични групи“.

          „На борда на съда по време на атаката, извършена в международни води, е имало двама наркотерористи. И двамата бяха убити, а нито един американски войник не пострада,“ заяви Хегсет в публикация в платформата X, придружена от видео, показващо лодка, обхваната от пламъци.

          Министърът подчерта, че операцията е част от новата стратегия на администрацията на президента Доналд Тръмп, която третира мексиканските и южноамериканските наркокартели като терористични организации.

          „Точно както Ал-Кайда водеше война срещу нашата родина, така и тези картели водят война срещу нашата граница и нашия народ. Няма да има убежище или прошка — само справедливост,“ написа Хегсет.

          „Въоръжен конфликт“ с наркокартелите

          Пентагонът е уведомил Конгреса, че президентът Тръмп официално е определил, че САЩ се намират във „въоръжен конфликт“ с наркокартелите.

          „Президентът реши, че тези картели представляват въоръжени групировки, които не са държавни субекти, и че действията им представляват въоръжено нападение срещу Съединените щати,“ се посочва в уведомлението от Министерството на отбраната.

          С последната атака броят на подобни удари достига най-малко осем, а общият брой на загиналите – поне 34 души, сочат официални данни.

          Въпреки това Вашингтон не е представил публично доказателства, че поразените цели действително са свързани с наркотрафика.

          Правозащитни организации и експерти по международно право предупредиха, че подобни удари в международни води без съдебен процес могат да бъдат определени като извънсъдебни екзекуции, дори ако жертвите са потвърдени участници в наркобизнеса.

