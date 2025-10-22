САЩ нанесоха нов удар по предполагаема лодка за трафик на наркотици в Тихия океан

Двама души бяха убити при американски въздушен удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици, в Тихия океан, съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от АФП.
- Реклама -
Това е първата подобна атака в региона, част от разширяващата се операция на Вашингтон срещу т.нар. „наркотерористични групи“.
Министърът подчерта, че операцията е част от новата стратегия на администрацията на президента Доналд Тръмп, която третира мексиканските и южноамериканските наркокартели като терористични организации.
„Въоръжен конфликт“ с наркокартелите
Пентагонът е уведомил Конгреса, че президентът Тръмп официално е определил, че САЩ се намират във „въоръжен конфликт“ с наркокартелите.
С последната атака броят на подобни удари достига най-малко осем, а общият брой на загиналите – поне 34 души, сочат официални данни.
Въпреки това Вашингтон не е представил публично доказателства, че поразените цели действително са свързани с наркотрафика.
Правозащитни организации и експерти по международно право предупредиха, че подобни удари в международни води без съдебен процес могат да бъдат определени като извънсъдебни екзекуции, дори ако жертвите са потвърдени участници в наркобизнеса.
Двама души бяха убити при американски въздушен удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици, в Тихия океан, съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от АФП.
- Реклама -
Това е първата подобна атака в региона, част от разширяващата се операция на Вашингтон срещу т.нар. „наркотерористични групи“.
Министърът подчерта, че операцията е част от новата стратегия на администрацията на президента Доналд Тръмп, която третира мексиканските и южноамериканските наркокартели като терористични организации.
„Въоръжен конфликт“ с наркокартелите
Пентагонът е уведомил Конгреса, че президентът Тръмп официално е определил, че САЩ се намират във „въоръжен конфликт“ с наркокартелите.
С последната атака броят на подобни удари достига най-малко осем, а общият брой на загиналите – поне 34 души, сочат официални данни.
Въпреки това Вашингтон не е представил публично доказателства, че поразените цели действително са свързани с наркотрафика.
Правозащитни организации и експерти по международно право предупредиха, че подобни удари в международни води без съдебен процес могат да бъдат определени като извънсъдебни екзекуции, дори ако жертвите са потвърдени участници в наркобизнеса.
Медузите в района копнеят за говежда демокрация…
Важното е, че е НАНЕСЕН УДАР, срещу предполагаема цел, било тя и шамандура!😅
Така се прави! Удар по предполагаем противник и злодей,пък после той да доказва,че не е такъв.