САЩ нанесоха нов удар по предполагаема лодка за трафик на наркотици в Тихия океан

Двама души бяха убити при американски въздушен удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици, в Тихия океан, съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от АФП.

Това е първата подобна атака в региона, част от разширяващата се операция на Вашингтон срещу т.нар. „наркотерористични групи“.

„На борда на съда по време на атаката, извършена в международни води, е имало двама наркотерористи. И двамата бяха убити, а нито един американски войник не пострада,“ заяви Хегсет в публикация в платформата X, придружена от видео, показващо лодка, обхваната от пламъци.

Министърът подчерта, че операцията е част от новата стратегия на администрацията на президента Доналд Тръмп, която третира мексиканските и южноамериканските наркокартели като терористични организации.

„Точно както Ал-Кайда водеше война срещу нашата родина, така и тези картели водят война срещу нашата граница и нашия народ. Няма да има убежище или прошка — само справедливост,“ написа Хегсет.

„Въоръжен конфликт“ с наркокартелите

Пентагонът е уведомил Конгреса, че президентът Тръмп официално е определил, че САЩ се намират във „въоръжен конфликт“ с наркокартелите.

„Президентът реши, че тези картели представляват въоръжени групировки, които не са държавни субекти, и че действията им представляват въоръжено нападение срещу Съединените щати,“ се посочва в уведомлението от Министерството на отбраната.

С последната атака броят на подобни удари достига най-малко осем, а общият брой на загиналите – поне 34 души, сочат официални данни.

Въпреки това Вашингтон не е представил публично доказателства, че поразените цели действително са свързани с наркотрафика.

Правозащитни организации и експерти по международно право предупредиха, че подобни удари в международни води без съдебен процес могат да бъдат определени като извънсъдебни екзекуции, дори ако жертвите са потвърдени участници в наркобизнеса.