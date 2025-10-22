НА ЖИВО
          Северна Корея изстреля балистични ракети броени дни преди срещата с Доналд Тръмп

          Снимка: БГНЕС
          Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег от източното си крайбрежие по посока Японско море, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на южнокорейската армия.

          Канцеларията на южнокорейския президент И Дже-мьон съобщи, че е свикала заседание на Съвета за национална сигурност след изстрелванията от страна на Пхенян.

          Ракетите са били изстреляни броени дни преди посещението на световни лидери в Южна Корея, които ще участват следващата седмица в срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).
          Сред участниците ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин. Очаква се Тръмп да разговаря с южнокорейския си колега по време на срещата.

          Това е първото изстрелване на балистични ракети от Пхенян от май насам. Северна Корея продължава да отхвърля международната забрана за разработване на балистични ракети, подкрепена от редица държави, сред които САЩ и Южна Корея.

          По-рано южнокорейската армия засече няколко снаряда, за които се смята, че са балистични ракети с малък обсег, изстреляни в североизточна посока от район близо до Пхенян, съобщи Обединеният началник-щаб на Въоръжените сили на Република Корея.
          Според военните ракетите са изминали около 350 километра, преди да паднат.

          Сеул е информирал САЩ и Япония за изстрелванията.

          Новият японски министър-председател Санае Такаичи заяви, че ракетните тестове на Северна Корея не са оказали влияние върху сигурността на Япония и че Токио споделя информация в реално време с Вашингтон.

          Предишният ракетен опит на Пхенян е бил на 8 май, когато бяха изстреляни няколко балистични ракети с малък обсег от източното крайбрежие.

          По-рано този месец Северна Корея представи най-новата си междуконтинентална балистична ракета по време на военен парад.

          Президентската канцелария на Южна Корея потвърди, че е свикала заседание по въпросите на националната сигурност след последните изстрелвания.

