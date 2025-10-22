Скандал с криптовалутата на Мелания Тръмп: създателите обвинени в манипулиране на пазара

Създателите на криптовалутата $MELANIA, пусната през януари от първата дама на САЩ Мелания Тръмп, са обвинени, че са организирали схема за манипулиране на стойността ѝ, знаейки предварително, че цената ще се срине.

Монетите $MELANIA бяха пуснати на 19 януари – ден преди встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп – на цена от няколко цента.

В рамките на часове стойността им скочи до 13,73 долара, но се срина почти моментално и в момента се търгуват за около 10 цента, под 1% от пиковата им цена.

Инвеститори обвиняват ръководителите на криптоборсата Meteora, на която първоначално се търгуваше токенът, че са закупили големи количества от $MELANIA чрез посредници и след това са ги продали с огромна печалба, предизвиквайки срив на цената.

„Криптокомпаниите използваха името на Мелания Тръмп и други популярни личности като прикритие за измамата“, твърдят ищците в документите, внесени в Съда на Южния окръг на Ню Йорк.

В съдебните материали се уточнява, че самата Мелания Тръмп не е обвиняема, но нейното име е било злоупотребено за легитимиране на схемата.

Случаят е част от по-голямо дело, заведено през април, обхващащо няколко подобни криптовалути, използвани в спекулативни кампании.

Според разследване на Financial Times, публикувано миналата седмица, семейство Тръмп е спечелило над 1 милиард долара преди данъци от различни криптопродукти и компании през последната година.

Освен $MELANIA, президентът Доналд Тръмп пусна и собствен токен $TRUMP няколко часа преди встъпването си в длъжност.

Междувременно тримата му синове стартираха World Liberty Financial — криптокомпания, предлагаща токена WLFI на стойност 550 милиона долара, представян като „патриотичен финансов инструмент“.