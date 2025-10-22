След седмица без кворум: Ще заседва ли парламентът днес

НА ЖИВО
          След седмица без кворум: Ще заседава ли парламентът днес

          Парламент
          Парламент
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След седмица на блокаж заради липса на кворум и невъзможност да се проведе заседание, днес депутатите от Народното събрание се очаква да се върнат в пленарната зала и да възобновят нормалната си работа.

          Политическото напрежение се изостри, след като ГЕРБ поставиха поредица от въпроси към своите коалиционни партньори – сред тях и дали е необходима промяна във формулата на управление. Именно тези искания доведоха до краткия, но осезаем трус в управляващата коалиция.

          На вчерашното заседание представители на ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ са обсъдили възможността да бъде въведена ротация на поста председател на Народното събрание. Сред основните теми е бил и бюджетът за следващата година, който трябва да бъде внесен в най-кратки срокове.

          Все още няма яснота дали „ДПС – Ново начало“ ще се присъединят официално към управляващата формация, което може да се окаже ключово за стабилността на мнозинството през следващите месеци.

