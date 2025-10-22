След седмица блокаж парламентът се върна към работа, ГЕРБ отново в залата

Депутатите от ГЕРБ се върнаха в парламента, и днес, за първи път от седмица, Народното събрание успя да събере кворум.

В залата се регистрираха 167 народни представители, без участието на „Възраждане“, МЕЧ и около половината депутати от ПП–ДБ.

Миналата седмица заседания не се проведоха, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази недоволство от политическите събития след изборите в Пазарджик. Тогава той изпрати депутатите си да проверят партийните структури в страната.

„Възраждане“ вече два месеца не участват редовно в заседанията, а техният пример беше последван и от други партии.

Във „Величие“ дори се стигна до вътрешен скандал между лидера и депутати, които все пак се бяха регистрирали за работа.

В седмичната програма на парламента са предвидени:

първо гласуване на законопроект за ВиК сектора ,

, определяне на комисия за одит на финансовите отчети на Сметната палата за 2022, 2023 и 2024 г. ,

, както и ратифициране на две споразумения – с Европейската банка за възстановяване и развитие за сътрудничество в България, и между българската и румънската речна администрация по проекта FAST Danube 2, целящ подобряване на условията за корабоплаване по общия участък на Дунав.

На заседание вчера ГЕРБ–СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ обсъдиха въвеждането на ротация за поста председател на Народното събрание, като акцент беше поставен върху изготвянето на бюджета за следващата година.

Междувременно „ДПС – Ново начало“ обяви, че ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него. Това стана ясно от съвместно изявление с ГЕРБ–СДС.

До труса в управлението се стигна, след като ГЕРБ постави редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.

