      сряда, 22.10.25
          Политика

          След седмица блокаж парламентът се върна към работа, ГЕРБ отново в залата

          Дамяна Караджова
          Депутатите от ГЕРБ се върнаха в парламента, и днес, за първи път от седмица, Народното събрание успя да събере кворум.

          В залата се регистрираха 167 народни представители, без участието на „Възраждане“, МЕЧ и около половината депутати от ПП–ДБ.

          Миналата седмица заседания не се проведоха, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази недоволство от политическите събития след изборите в Пазарджик. Тогава той изпрати депутатите си да проверят партийните структури в страната.
          „Възраждане“ вече два месеца не участват редовно в заседанията, а техният пример беше последван и от други партии.
          Във „Величие“ дори се стигна до вътрешен скандал между лидера и депутати, които все пак се бяха регистрирали за работа.

          „ДПС – Ново начало“ остава зад кабинета, но отказва участие в него „ДПС – Ново начало“ остава зад кабинета, но отказва участие в него

          В седмичната програма на парламента са предвидени:

          • първо гласуване на законопроект за ВиК сектора,
          • определяне на комисия за одит на финансовите отчети на Сметната палата за 2022, 2023 и 2024 г.,
          • както и ратифициране на две споразумения – с Европейската банка за възстановяване и развитие за сътрудничество в България, и между българската и румънската речна администрация по проекта FAST Danube 2, целящ подобряване на условията за корабоплаване по общия участък на Дунав.

          На заседание вчера ГЕРБ–СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ обсъдиха въвеждането на ротация за поста председател на Народното събрание, като акцент беше поставен върху изготвянето на бюджета за следващата година.

          Междувременно „ДПС – Ново начало“ обяви, че ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него. Това стана ясно от съвместно изявление с ГЕРБ–СДС.

          До труса в управлението се стигна, след като ГЕРБ постави редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.

          Днес Народното събрание се върна към нормалния си ритъм на работа – след седмица на блокаж заради липсата на кворум и невъзможност да се проведат заседания, депутатите отново заседават в пленарната зала.

