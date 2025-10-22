НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 22.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          СОС ще изслуша кмета Васил Терзиев за актуализацията на бюджета на София за 2025 г.

          1
          39
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Столичният общински съвет ще изслуша доклад на кмета Васил Терзиев, посветен на актуализацията на бюджета на Столична община за 2025 година, съобщи БГНЕС.

          - Реклама -

          В дневния ред е включен и доклад, свързан с промени в решения на СОС, сред които замяна на основен член в Съвета по въпросите на социалните услуги към общината.

          Съветниците ще разгледат и мерки за подобряване на транспортното обслужване в ж.к. „Малинова долина“, както и предложение „Център за градска мобилност“ (ЦГМ) да получи разрешение за сключване на банков кредит, предназначен за разплащане на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача.

          „Обсъждането цели да се гарантира финансовата стабилност на системата на градския транспорт и непрекъсваемост на услугата,“ посочват от общината.

          Очаква се СОС да обсъди и учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти и сграда на ЦГМ за срок от 10 години – с цел довършване на изграждането и последваща експлоатация на подземния буферен паркинг при метростанция „Сливница“.

          В края на заседанието общинските съветници ще пристъпят и към избор на нов заместник-председател на Столичния общински съвет.

          Столичният общински съвет ще изслуша доклад на кмета Васил Терзиев, посветен на актуализацията на бюджета на Столична община за 2025 година, съобщи БГНЕС.

          - Реклама -

          В дневния ред е включен и доклад, свързан с промени в решения на СОС, сред които замяна на основен член в Съвета по въпросите на социалните услуги към общината.

          Съветниците ще разгледат и мерки за подобряване на транспортното обслужване в ж.к. „Малинова долина“, както и предложение „Център за градска мобилност“ (ЦГМ) да получи разрешение за сключване на банков кредит, предназначен за разплащане на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача.

          „Обсъждането цели да се гарантира финансовата стабилност на системата на градския транспорт и непрекъсваемост на услугата,“ посочват от общината.

          Очаква се СОС да обсъди и учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти и сграда на ЦГМ за срок от 10 години – с цел довършване на изграждането и последваща експлоатация на подземния буферен паркинг при метростанция „Сливница“.

          В края на заседанието общинските съветници ще пристъпят и към избор на нов заместник-председател на Столичния общински съвет.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Парламентарната комисия отхвърли ветото на президента Радев върху промените в Закона за ДАНС

          Красимир Попов -
          Вътрешната комисия в Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за ДАНС, според които председателят на агенцията вече ще...
          Политика

          Кольо Парамов: Ще има повишаване на данъците

          Златина Петкова -
          "От 2008-а година до 2025 година изгубихме 45 милиарда евро. Отиваме вече в еврозоната, но онези 45 милиарда евро не се разбират от настоящите...
          Правосъдие

          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за момчето, убило връстник в мола – ОБНОВЕНА

          Десислава Димитрова -
          СГС остави в ареста 15-годишното момче, което наръга и уби свой връстник в столичен мол.

          1 коментар

          1. Каква актуализация в края на Октомври? Града тъне в мизерия … едва се прие бюджет в средата на годината, а сега актуализация!!!
            Къде блее този кмет с експертния му екип?!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions