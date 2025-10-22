СОС ще изслуша кмета Васил Терзиев за актуализацията на бюджета на София за 2025 г.

Столичният общински съвет ще изслуша доклад на кмета Васил Терзиев, посветен на актуализацията на бюджета на Столична община за 2025 година, съобщи БГНЕС.

В дневния ред е включен и доклад, свързан с промени в решения на СОС, сред които замяна на основен член в Съвета по въпросите на социалните услуги към общината.

Съветниците ще разгледат и мерки за подобряване на транспортното обслужване в ж.к. „Малинова долина“, както и предложение „Център за градска мобилност“ (ЦГМ) да получи разрешение за сключване на банков кредит, предназначен за разплащане на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача.

„Обсъждането цели да се гарантира финансовата стабилност на системата на градския транспорт и непрекъсваемост на услугата,“ посочват от общината.

Очаква се СОС да обсъди и учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти и сграда на ЦГМ за срок от 10 години – с цел довършване на изграждането и последваща експлоатация на подземния буферен паркинг при метростанция „Сливница“.

В края на заседанието общинските съветници ще пристъпят и към избор на нов заместник-председател на Столичния общински съвет.