      сряда, 22.10.25
          Светият синод приветства решението за въвеждането на предмета „Добродетели и религии" в училище

          Светият синод на Българската православна църква изрази духовна радост и задоволство от решението на Народното събрание да приеме на първо четене промените в Закона за училищното и предучилищното образование, с които се въвежда новият предмет „Добродетели и религии“, предаде БНТ.

          Депутатите гласуваха промените на 8 октомври, след близо пет часа дебати в пленарната зала.

          „Светият синод на Българската православна църква – Българска патриаршия с особена духовна радост и задоволство приветства съществения напредък в осъществяването на едно дългоочаквано и многожелано от православния ни народ събитие – въвеждането на предмета „Религия – Православие“ като задължителен в системата на българското средно образование“, се казва в позицията на Църквата.

          От Синода подчертават, че това решение възстановява прекъсната традиция на духовно и морално възпитание, характерна за българското образование преди атеистичния режим.

          „По този начин ще бъде възстановена една прекъсната през атеистичния режим традиция на образование и възпитание, с която са закърмени нашите предци от дълбока древност, през Възраждането до днес“, посочват архиереите.

          В заключение Светият синод изразява надежда, че процесът ще завърши успешно и че Църквата ще продължи да подпомага образованието и християнското възпитание на младите хора.

          „Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат с всички, които участват, съдействат и подпомагат това богоугодно дело!“, завършва позицията.

