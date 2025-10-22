Светият синод приветства решението за въвеждането на предмета „Добродетели и религии“ в училище

Светият синод на Българската православна църква изрази духовна радост и задоволство от решението на Народното събрание да приеме на първо четене промените в Закона за училищното и предучилищното образование, с които се въвежда новият предмет „Добродетели и религии“, предаде БНТ.

Депутатите гласуваха промените на 8 октомври, след близо пет часа дебати в пленарната зала.

„Светият синод на Българската православна църква – Българска патриаршия с особена духовна радост и задоволство приветства съществения напредък в осъществяването на едно дългоочаквано и многожелано от православния ни народ събитие – въвеждането на предмета „Религия – Православие“ като задължителен в системата на българското средно образование“, се казва в позицията на Църквата.

От Синода подчертават, че това решение възстановява прекъсната традиция на духовно и морално възпитание, характерна за българското образование преди атеистичния режим.

„По този начин ще бъде възстановена една прекъсната през атеистичния режим традиция на образование и възпитание, с която са закърмени нашите предци от дълбока древност, през Възраждането до днес“, посочват архиереите.

В заключение Светият синод изразява надежда, че процесът ще завърши успешно и че Църквата ще продължи да подпомага образованието и християнското възпитание на младите хора.