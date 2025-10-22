НА ЖИВО
          Турция ускорява плановете си за укрепване на въздушната мощ с Eurofighter и F-35

          Снимка: edrmagazine.eu
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Турция засилва усилията си за модернизация на военната авиация, като води преговори за закупуване на до 40 изтребителя Eurofighter Typhoon от Великобритания и обмисля възобновяване на участието си в програмата за F-35, става ясно от публикуван днес доклад.

          Като член на НАТО с втората по големина армия в алианса, Анкара се стреми да навакса изоставането си от регионални конкуренти като Израел, който разполага със стотици изтребители F-15, F-16 и F-35, доставени от САЩ.

          „Турция се стреми да използва подобрените си отношения със Запада, за да засили въздушната си мощ и да гарантира сигурността си,“ посочва източник, цитиран от в. „Сабах“.

          Сделка за Eurofighter Typhoon

          Турция е на път да сключи споразумение с Великобритания и други европейски партньори за 40 изтребителя Typhoon, като 12 от тях ще бъдат доставени незабавно от предишни купувачи – Катар и Оман. Останалите 28 ще бъдат новопроизведени самолети, след одобрение от консорциума Eurofighter, включващ Великобритания, Германия, Италия и Испания.

          „Очакваме сделка на стойност няколко милиарда лири за до 40 самолета. Детайлите ще бъдат уточнени съвсем скоро,“ заяви говорител на британското правителство.

          Германският външен министър Йохан Вадефул потвърди, че Берлин подкрепя сделката и прогнозира, че тя може да бъде финализирана до края на годината.

          Амбиции за F-35 и отмяна на санкциите

          По-труден остава въпросът за F-35. Турция бе изключена от програмата през 2019 г. след закупуването на руски системи S-400, което доведе и до санкции по американския закон CAATSA.

          Според източници в Анкара, президентът Реджеп Тайип Ердоган се надява чрез личните си контакти с президента Доналд Тръмп и активната си роля в примирието в Газа да постигне временно вдигане на санкциите.

          „И двете страни знаят, че проблемът с CAATSA трябва да бъде решен – дали това ще стане чрез президентско решение или чрез Конгреса, зависи от САЩ,“ заяви Харун Армаган, зам.-председател на управляващата Партия на справедливостта и развитието.

          Турция вижда в евентуалната отмяна на санкциите възможност за подновяване на сътрудничеството в отбранителната сфера със САЩ и възстановяване на достъпа до F-35, което би осигурило високотехнологичен баланс спрямо Израел и други сили в региона.

          Контекст и следващи стъпки

          Ердоган планира да обсъди сделките по време на предстоящите си посещения в Катар и Оман, както и на срещи с британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц по-късно този месец.

          Турция вече изгради газово отклонение и нови отбранителни мощности, като част от стремежа си да намали зависимостта си от руски технологии и да засили позициите си в НАТО.

          „Анкара и Вашингтон имат политическата воля да преодолеят напрежението. Турция иска да остане стратегически партньор, но и да бъде уважаван играч,“ коментира турски дипломат пред Ройтерс.

