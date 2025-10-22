Турция ускорява плановете си за укрепване на въздушната мощ с Eurofighter и F-35

Турция засилва усилията си за модернизация на военната авиация, като води преговори за закупуване на до 40 изтребителя Eurofighter Typhoon от Великобритания и обмисля възобновяване на участието си в програмата за F-35, става ясно от публикуван днес доклад.
Като член на НАТО с втората по големина армия в алианса, Анкара се стреми да навакса изоставането си от регионални конкуренти като Израел, който разполага със стотици изтребители F-15, F-16 и F-35, доставени от САЩ.
Сделка за Eurofighter Typhoon
Турция е на път да сключи споразумение с Великобритания и други европейски партньори за 40 изтребителя Typhoon, като 12 от тях ще бъдат доставени незабавно от предишни купувачи – Катар и Оман. Останалите 28 ще бъдат новопроизведени самолети, след одобрение от консорциума Eurofighter, включващ Великобритания, Германия, Италия и Испания.
Германският външен министър Йохан Вадефул потвърди, че Берлин подкрепя сделката и прогнозира, че тя може да бъде финализирана до края на годината.
Амбиции за F-35 и отмяна на санкциите
По-труден остава въпросът за F-35. Турция бе изключена от програмата през 2019 г. след закупуването на руски системи S-400, което доведе и до санкции по американския закон CAATSA.
Според източници в Анкара, президентът Реджеп Тайип Ердоган се надява чрез личните си контакти с президента Доналд Тръмп и активната си роля в примирието в Газа да постигне временно вдигане на санкциите.
Турция вижда в евентуалната отмяна на санкциите възможност за подновяване на сътрудничеството в отбранителната сфера със САЩ и възстановяване на достъпа до F-35, което би осигурило високотехнологичен баланс спрямо Израел и други сили в региона.
Контекст и следващи стъпки
Ердоган планира да обсъди сделките по време на предстоящите си посещения в Катар и Оман, както и на срещи с британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц по-късно този месец.
Турция вече изгради газово отклонение и нови отбранителни мощности, като част от стремежа си да намали зависимостта си от руски технологии и да засили позициите си в НАТО.
