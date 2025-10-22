НА ЖИВО
          Валери Тодоров спечели медал за България на Европейското първенство по бокс за ученици

          Снимка: Минко Чернев/БТА
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Българският талант Валери Тодоров осигури нов медал за страната ни на Европейското първенство по бокс за ученици в Будва, след като се класира за полуфиналите в категория до 80 килограма.

          Под наставленията на легендарните треньори Петър Лесов и Михаил Таков, младият ни боксьор проведе отличен мач срещу представителя на Гърция Матиас Логкос, като доминира през цялата среща.

          „Валери беше категоричен и не остави никакви съмнения в превъзходството си“, коментираха от българския щаб след срещата.

          Съдиите присъдиха единодушна победа с 5:0 гласа за Тодоров, с което той си гарантира минимум бронзово отличие от първенството.

          Полуфиналът ще се проведе по-късно тази седмица, като при успех Тодоров може да се бори за златото и да продължи силното представяне на българския бокс в младшите възрастови групи.

