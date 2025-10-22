„Възраждане“ предлага закон срещу санкционирани по „Магнитски“

Партия „Възраждане“ ще внесе законодателни промени, с които да се забрани на лица, санкционирани по закона „Магнитски“, да заемат държавни или партийни длъжности в България.

Това съобщи пред журналисти лидерът на партията Костадин Костадинов.

„Ще изготвим и внесем промени, които ще направят невъзможно хора, санкционирани за корупция, да участват в управлението на държавата или политически партии“, заяви Костадинов.

Той уточни, че предложението е направено от икономическия съветник на партията и бивш депутат Виктор Папазов.

Очаква се проектът да бъде внесен в парламента в най-скоро време.