      сряда, 22.10.25
          „Възраждане" предлага закон срещу санкционирани по „Магнитски"

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Партия „Възраждане“ ще внесе законодателни промени, с които да се забрани на лица, санкционирани по закона „Магнитски“, да заемат държавни или партийни длъжности в България.

          Това съобщи пред журналисти лидерът на партията Костадин Костадинов.

          „Ще изготвим и внесем промени, които ще направят невъзможно хора, санкционирани за корупция, да участват в управлението на държавата или политически партии“, заяви Костадинов.

          Той уточни, че предложението е направено от икономическия съветник на партията и бивш депутат Виктор Папазов.

          Очаква се проектът да бъде внесен в парламента в най-скоро време.

          Политика

          Бойко Борисов: Предлагаме отново Рая Назарян за председател на парламента

          Дамяна Караджова -
          „За нас е задължителна ротацията на председателя на Народното събрание. На една година трите партии ще се ротират.
          Политика

          Борисов: Със 100 депутати това правителство не може да оцелее

          Георги Петров -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че при настоящата конфигурация управлението е изключително нестабилно и не може да продължи дълго. „Със 100 души това правителство не може да оцелее...
          Инциденти

          Хотел „Негреско" в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск

          Дамяна Караджова -
          Днес собствениците на имоти във ваканционното селище Елените ще решат дали да бъде изготвен колективен иск.

