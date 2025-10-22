НА ЖИВО
          Великобритания изпрати войници в Израел за наблюдение на примирието в Газа

          Снимка: Defence Images / Flickr
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Британското министерство на отбраната потвърди, че „малък брой“ британски военнослужещи са разположени в Израел като част от мисия, ръководена от Съединените щати, която следи за спазването на примирието в Газа.

          „Можем да допринесем за наблюдението на прекратяването на огъня“, заяви министърът на отбраната Джон Хийли по време на събитие в Лондон.

          Той уточни, че по искане на САЩ Великобритания е изпратила високопоставен двузвезден офицер в съвместното цивилно-военно командване в региона, където ще действа като заместник-командир.

          „В отговор на американската молба изпратихме високопоставен офицер в съвместното командване. Великобритания ще играе ролята на опора в този процес“, добави Хийли.

          Потвърждението идва в деня, когато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс откри съвместния американо-израелски координационен център в югозападен Израел. Центърът има задачата да следи прилагането на споразумението за прекратяване на огъня и да координира действията на международните наблюдатели.

          Междувременно напрежението около изпълнението на примирието остава високо.

          Хамас заяви, че се нуждае от време и техническа помощ, за да открие телата на останалите израелски заложници, които според организацията са погребани под развалините в Ивицата Газа.

