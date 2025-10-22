Великобритания изпрати войници в Израел за наблюдение на примирието в Газа

Британското министерство на отбраната потвърди, че „малък брой“ британски военнослужещи са разположени в Израел като част от мисия, ръководена от Съединените щати, която следи за спазването на примирието в Газа.
Той уточни, че по искане на САЩ Великобритания е изпратила високопоставен двузвезден офицер в съвместното цивилно-военно командване в региона, където ще действа като заместник-командир.
Потвърждението идва в деня, когато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс откри съвместния американо-израелски координационен център в югозападен Израел. Центърът има задачата да следи прилагането на споразумението за прекратяване на огъня и да координира действията на международните наблюдатели.
Междувременно напрежението около изпълнението на примирието остава високо.
Хамас заяви, че се нуждае от време и техническа помощ, за да открие телата на останалите израелски заложници, които според организацията са погребани под развалините в Ивицата Газа.
Британското министерство на отбраната потвърди, че „малък брой“ британски военнослужещи са разположени в Израел като част от мисия, ръководена от Съединените щати, която следи за спазването на примирието в Газа.
Той уточни, че по искане на САЩ Великобритания е изпратила високопоставен двузвезден офицер в съвместното цивилно-военно командване в региона, където ще действа като заместник-командир.
Потвърждението идва в деня, когато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс откри съвместния американо-израелски координационен център в югозападен Израел. Центърът има задачата да следи прилагането на споразумението за прекратяване на огъня и да координира действията на международните наблюдатели.
Междувременно напрежението около изпълнението на примирието остава високо.
Хамас заяви, че се нуждае от време и техническа помощ, за да открие телата на останалите израелски заложници, които според организацията са погребани под развалините в Ивицата Газа.
Седмица преди парламентарните избори в Нидерландия крайнодесният лидер Герт Вилдерс продължава да държи преднина в социологическите проучвания.
Според изследване на института „Вериан“ за телевизионната програма...
- Реклама -
ТОП ДНЕС
ТОП 14 ДНИ
Зареждане…
Зареждане…
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!