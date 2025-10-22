Великобритания извади HTS от терористичния списък

Обединеното кралство официално премахна „Хаят Тахрир аш-Шам“ (HTS) от своя списък на забранените терористични организации. Решението идва след като групировката пое властта в Сирия през декември миналата година, сваляйки дългогодишния режим на Башар Асад, съобщиха от британското правителство.

HTS беше включена в терористичния списък през 2017 г. заради предишните си връзки с Ал Кайда, но според Лондон обстоятелствата вече са „коренно променени“.

„След падането на режима на Асад и новата политическа реалност в Сирия, правителството прецени, че заповедта за забрана на HTS вече не е приложима,“ се казва в изявление на британското външно министерство.

Въоръжената коалиция, ръководена от лидера на HTS Ахмед ал-Шараа, свали сирийския диктатор в края на 2024 г., слагайки край на близо 50 години управление на фамилията Асад.

Според правителствени източници в Лондон, решението за сваляне на забраната има за цел да позволи на Великобритания да работи пряко със сирийското правителство под ръководството на HTS в усилията за елиминиране на химическата оръжейна програма, останала от режима на Асад.

„Нашата позиция е прагматична. Ние не легитимираме миналото на организацията, но признаем настоящата ѝ роля като де факто власт в Сирия,“ коментира говорител на британското външно министерство.

Международните реакции засега са смесени. Част от западните държави приветстват решението като стъпка към стабилизация в региона, докато други предупреждават, че HTS все още носи идеологическото наследство на ислямистките си корени.

С решението на Лондон се очаква да започнат и преговори за икономическа и хуманитарна помощ за Сирия, както и за сътрудничество по възстановяването на страната след продължилата над десетилетие гражданска война.