Великобритания наложи санкции на балкански банди заради трафика на мигранти през Ламанша

Великобритания наложи санкции на балкански престъпни мрежи и техните финансисти, замесени в трафика на мигранти с малки лодки, докато броят на пристигащите през Ламанша се очаква да надмине този от 2024 г., съобщи АФП.

Мерките са част от новите правомощия на британското правителство, докато премиерът Киър Стармър е подложен на силен обществен натиск да овладее миграционния поток. Те бяха обявени в деня, когато Стармър бе домакин на Срещата на върха за Западните Балкани в Лондон, посветена на миграцията, сигурността и икономическото сътрудничество.

„Има престъпна пътека през Западните Балкани, по която нелегални мигранти пристигат в Обединеното кралство, и ние сме решени да я затворим, като работим с европейските си партньори“, заяви премиерът.

„Чрез нова съвместна работна група по миграцията, британски дронове и по-строги санкции, ние преследваме контрабандистките банди на всеки етап, за да ги извадим от бизнеса и да осигурим сигурност на работещите хора“, добави Стармър.

Новите санкции

Британското външно министерство обяви замразяване на активи и забрани за пътуване срещу престъпници от Балканите, участващи в незаконната миграция към Великобритания, както и срещу международни мрежи, финансиращи трафика на хора.

Сред засегнатите са:

Мрежата „Красники“ , базирана в Косово, обвинена в производство на фалшиви документи и снабдяване на престъпни групи;

, базирана в Косово, обвинена в и снабдяване на престъпни групи; Нусрет Сеферович , сочен за лидер на хърватска банда , доставяща фалшиви паспорти за влизане в ЕС;

, сочен за , доставяща за влизане в ЕС; Мрежата ALPA, обвинена, че доставя компоненти за малки лодки на банди за трафик на мигранти.

Контекст

Стармър, който пое властта през юли 2024 г., обеща да „разбие бандите“, стоящи зад десетилетие на нарастваща миграция през Ламанша.

Само през 2024 г. във Великобритания са пристигнали 36 816 мигранти, а според властите този брой ще бъде надминат още днес.

Преминаванията подхранват възхода на крайната десница и нарастващите вътрешнополитически напрежения по въпроса за имиграцията.

На срещата в Лондон присъстваха и Фридрих Мерц (Германия), върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, както и лидери от Западните Балкани.

Стармър нарече региона „тигела на Европа“, подчертавайки, че там се поставя на изпитание сигурността на континента, като обяви борбата срещу руското влияние и корупцията за ключови цели на форума.